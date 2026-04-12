سعودی عرب کی گوادر میں آئل ریفائنری کے قیام کے لیے 10 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا امکان

سعودی عرب کی جانب سے گوادر میں آئل ریفائنری کے قیام کے لیے 10 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا امکان ہے۔
ذرائع کے مطابق سعودی کمپنی آرامکو کا پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مل کر ریفائنری لگانے کا منصوبہ ہے، اس منصوبے کو 20 سال کی ٹیکس چھوٹ دیے جانے کی تجویز ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی کمپنیوں میں پی ایس او، او جی ڈی سی ایل، پی پی ایل اور جی ایچ پی ایل شامل ہیں۔
مجوزہ آئل ریفائنری کی یومیہ پیداواری صلاحیت 4 لاکھ بیرل تک ہوسکتی ہے، پاکستانی کمپنیوں کی منصوبے میں 40 سے 45 فیصد تک شراکت کا امکان ہے۔
وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ اور صوبائی وزیر ایریگیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جام خان شورو کی مشترکہ زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ میں آئوٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم کے دائرے کار میں لانے کے لیے پانچ سالہ ملٹی سیکٹوریل روڈ میپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔