ڈونلڈ ٹرمپ پر طنزیہ ویڈیوز بنانے والے چینل کو یوٹیوب نے بند کردیا

مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کی جنگ بھی عروج پر ہے، جس میں ایکسپلوسِو میڈیا نامی ایک چینل نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے، تاہم یوٹیوب نے اس چینل کو معطل کر دیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق یہ چینل مبینہ طور پر ایران سے منسلک سمجھا جاتا ہے، جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے لیگو طرز کی ویڈیوز تیار کرتا تھا جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور ایرانی بیانیے کو فروغ دیا جاتا تھا۔
ایکسپلوسِو میڈیا کا کہنا ہے کہ یوٹیوب نے ان کا چینل پُرتشدد مواد کے الزام میں بند کیا ہے، حالانکہ لیگو اسٹائل اینیمیشنز میں ایسا کوئی مواد شامل نہیں تھا۔
یہ پابندی اس وقت سامنے آئی جب چینل کی ایک حالیہ ویڈیو، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور مبینہ طور پر ایپسٹین فائلز سے متعلق موضوع پر ریپ سانگ پیش کیا گیا، سوشل میڈیا پر لاکھوں ویوز حاصل کر چکی تھی۔
ماہرین کے مطابق اگرچہ یہ ویڈیوز براہ راست پُرتشدد نہیں لگتیں، تاہم یہ ایرانی بیانیے کا حصہ ہو سکتی ہیں، جس کی بنیاد پر یوٹیوب نے کارروائی کی ہو۔
اگرچہ اس پر یوٹیوب پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، تاہم یہ لیگو ویڈیوز دیگر پلیٹ فارمز جیسے ایکس، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر اب بھی دستیاب ہیں اور لاکھوں افراد تک پہنچ رہی ہیں۔
ماہرین کے مطابق یہ مواد ناصرف ایران کے مؤقف کو آسان انداز میں پیش کرتا ہے بلکہ امریکی معاشرے میں پائے جانے والے اختلافات کو بھی نمایاں کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ویڈیوز خاصی مقبول ہو رہی ہیں۔
امریکا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف سخت فوجی اقدامات اور حالیہ دھمکیوں کے بعد قانون سازوں اور سیاسی شخصیات کی جانب سے اِنہیں مدت پوری ہونے سے قبل عہدے سے ہٹانے کے لیے امریکی آئین کی 25ویں ترمیم استعمال کرنے کے مطالبات بڑھ گئے ہیں۔
اگر آبنائے ہرمز غیر فعال رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اہم سمندری گزرگاہ باب المندب بھی بند کر دی جائے، تو دنیا کی توانائی کی ترسیل کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ اور ایشیا سے یورپ جانے والی برآمدات کا بڑا حصہ متاثر ہو سکتا ہے۔