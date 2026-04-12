اسلام آباد: ریڈزون میں ماسوائے سرکاری گاڑیوں کے داخلہ بند رہے گا، ترجمان پولیس

ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ریڈ زون میں ماسوائے سرکاری گاڑیوں کے داخلہ بند رہے گا، کشمیر چوک سے سرینہ چوک اور سری نگر ہائی وے آمدورفت بند رہے گی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ بھارہ کہو سے آنے والے کشمیر چوک سے کلب روڈ کے ذریعے شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، شہری مری روڈ سے کلب روڈ پر کشمیر چوک سے بھارہ کہو جا سکتے ہیں، سیونتھ ایونیو پُل سے سرینا چوک تک سری نگر ہائی وے بند رہے گی۔
ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ زیرو پوائنٹ سے سیونتھ ایونیو فلائی اوور تک سڑک ٹریفک کے لیے کھلی ہے، فیصل ایونیو مارگلہ روڈ ٹریفک کیلئے سڑک کھلی ہے، نواز چوک سے ایف سیون مرکز کی طرف سڑک ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔
پولیس نے مزید بتایا کہ خیابان چوک سے بلیو ایریا کی طرف سڑک ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔
وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ اور صوبائی وزیر ایریگیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جام خان شورو کی مشترکہ زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ میں آئوٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم کے دائرے کار میں لانے کے لیے پانچ سالہ ملٹی سیکٹوریل روڈ میپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔