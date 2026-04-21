لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات جمعرات کو واشنگٹن میں ہوں گے، امریکی محکمہ خارجہ

21 اپریل ، 2026
امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات جمعرات کو واشنگٹن میں ہوں گے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ مذاکرات لبنانی و اسرائیلی سفیروں کے درمیان ہوں گے۔

لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے ان مذاکرات کی میزبانی امریکا کرے گا۔

لبنان نے اسرائیل سے بات چیت کیلئے اپنا مندوب نامزد کر دیا

اسرائیل کے ساتھ بات چیت کی قیادت سابق سفیر سائمن کرم کریں گے۔

لبنان کی جانب سے اسرائیل سے بات چیت کے لیے اپنا مندوب نامزد کر دیا گیا ہے۔

لبنان کے صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کی قیادت سابق سفیر سائمن کرم کریں گے۔

سائمن کرم امریکا میں لبنان کے سفیر رہ چکے ہیں۔

