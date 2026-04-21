دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات قبول نہیں، قالیباف

21 اپریل ، 2026

ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ہمیں دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات قبول نہیں ہیں۔

ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ’ہتھیار ڈالنے کی میز‘ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ادھر ایرانی بحری جہاز پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد ایران نے مذاکرات امریکا کی بحری ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیے ہیں۔

مذاکرات میں ایران سے کیا چاہتے ہیں؟ ٹرمپ نے جواب دے دیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ اسلام آباد مذاکرات میں ایران سے کیا چاہتے ہیں؟ کا جواب دیدیا۔

دوسری جانب ایرانی دفتر خارجہ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکی تجاویز حقیقت پسندانہ نہیں ہیں۔

انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایٹمی مواد کی منتقلی مذاکرات کا حصہ نہیں رہی ہے۔

قبل ازیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ بامعنی مذاکرات کے لیے وعدوں کی پاسداری پہلی بنیاد ہے۔

انہوں نے کہا کہ امریکا پر تاریخی عدم اعتماد مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید