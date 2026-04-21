ٹرمپ امریکا کو تباہ کن ڈیل میں نہیں دھکیلیں گے، وائٹ ہاؤس

وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکا کو ایران کے ساتھ ایک اور تباہ کن ڈیل میں نہیں دھکیلیں گے۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل کی تو یہ سب کے لیے امن، سلامتی اور تحفظ یقینی بنائے گی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل جلد ہو جائے گی۔ مگر جلد بازی میں کوئی بری ڈیل نہیں کروں گا۔
انہوں نے کہا کہ میڈیا میں آنے والی خبریں غلط ہیں کہ میں ڈیل کرنے کے لیے کسی دباؤ میں ہوں۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کُشنر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ڈیل ہونے تک ایران کی بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔
برطانیہ کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے امریکا میں مقیم اسلام مخالف سوشل میڈیا شخصیت ویلنٹینا گومیز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، گومیز کو آئندہ ماہ لندن میں ہونے والی ایک متنازعہ دائیں بازو کی ریلی میں شرکت کرنی تھی۔