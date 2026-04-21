ٹرمپ امریکا کو تباہ کن ڈیل میں نہیں دھکیلیں گے، وائٹ ہاؤس

21 اپریل ، 2026
فائل فوٹو
وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکا کو ایران کے ساتھ ایک اور تباہ کن ڈیل میں نہیں دھکیلیں گے۔

وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل کی تو یہ سب کے لیے امن، سلامتی اور تحفظ یقینی بنائے گی۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل جلد ہو جائے گی۔ مگر جلد بازی میں کوئی بری ڈیل نہیں کروں گا۔

مذاکرات میں ایران سے کیا چاہتے ہیں؟ ٹرمپ نے جواب دے دیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ اسلام آباد مذاکرات میں ایران سے کیا چاہتے ہیں؟ کا جواب دیدیا۔

انہوں نے کہا کہ میڈیا میں آنے والی خبریں غلط ہیں کہ میں ڈیل کرنے کے لیے کسی دباؤ میں ہوں۔

ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کُشنر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ڈیل ہونے تک ایران کی بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔

