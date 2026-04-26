دہلی ایئر پورٹ پر جہاز کو حادثہ، 6 افراد زخمی

دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئر پورٹ پر جہاز کو حادثہ پیش آیا، واقعے میں 6 افراد زخمی ہوگئے۔
رپورٹس کے مطابق حادثہ طیارے کے ٹیک آف کے دوران ایک انجن میں آگ لگنے کے باعث پیش آیا۔
حادثے کا شکار طیارہ دہلی سے زیورخ جا رہا تھا۔
امریکی ریاست نارتھ ڈکوٹا میں چھوٹا طیارہ حادثے میں گر کرتباہ ہوگیا، حادثے میں امریکی خاتون لیجسلیٹر لز کانمی ایک نامعلوم پائلٹ کے ہمراہ ہلاک ہوگئیں۔
ایک بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ عمان میں ہونے والی گفتگو میں ہرمز میں محفوظ ٹرانزٹ کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔
اتحاد کا بنیادی مقصد اکتوبر 2026 میں ہونے والے عام انتخابات میں نیتن یاہو کی مخلوط حکومت کو شکست دینا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ واقعے کے محرکات تاحال واضح نہیں۔
امریکا کے قائم مقام اٹارنی جنرل بلانش نے کہا ہے کہ واشنگٹن فائرنگ کا ملزم تفتیش میں تعاون نہیں کررہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں پاکستان کا بہت احترام کرتا ہوں، فیلڈ مارشل اور وزیراعظم بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امن کےلیے ایرانی شرائط پاکستان کو پیش کردیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مبینہ حملہ آور کو ذہنی طور پر بیمار قرار دیا اور کہا کہ مبینہ حملہ آور کے دل میں کافی عرصےسےشدید نفرت موجود تھی۔
ویڈیو میں ایرکا کرک سکیورٹی اہلکاروں کے ہمراہ پریشان حالت میں باہر جاتی دکھائی دے رہی ہیں اور بار بار کہتی سنائی دیتی ہیں"میں صرف گھر جانا چاہتی ہوں۔"
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے قطرکے وزیراعظم، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔
لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے مطابق اس نے شمالی اسرائیل اور لبنان کے اندر موجود اسرائیلی فوجیوں پر حملے کیے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیراعظم سر کیئراسٹارمر کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔
واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک استاد اور ایک ساتھی طالبعلم کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔
برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہفتے کو اغوا شدہ گاڑی میں نصب دھماکا خیز مواد پولیس اسٹیشن کے باہر پھٹ گیا تھا،
رپورٹ کے مطابق سال 2026 کے آغاز سے اب تک کم از کم 10 حاضر سروس فوجیوں نے اپنی جان لی ہے، جن میں سے 6 صرف اپریل میں رپورٹ ہوئے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سلطنت عمان کے دورے کے بعد ایک با پھر پاکستان پہنچیں گے۔