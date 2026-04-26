دہلی ایئر پورٹ پر جہاز کو حادثہ، 6 افراد زخمی

26 اپریل ، 2026
فوٹو بشکریہ غیر ملکی میڈیا
دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئر پورٹ پر جہاز کو حادثہ پیش آیا، واقعے میں  6 افراد زخمی ہوگئے۔

رپورٹس کے مطابق حادثہ طیارے کے ٹیک آف کے دوران ایک انجن میں آگ لگنے کے باعث پیش آیا۔

حادثے کا شکار طیارہ دہلی سے زیورخ جا رہا تھا۔

