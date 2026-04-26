زمبابوے کیخلاف ون ڈے سیریز کیلئے پاکستانی ویمن کرکٹ اسکواڈ کا اعلان

زمبابوے کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان ویمن ٹیم کا اعلان کر دیا گیا، قومی ویمن ٹیم کی قیادت فاطمہ ثناء کریں گی۔
زمبابوے ویمن ٹیم پہلی مرتبہ وائٹ بال سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہی ہے، ون ڈے سیریز کے لیے قومی ویمن ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ میں کپتان فاطمہ ثناء، عالیہ ریاض، عائشہ ظفر، ڈیانا بیگ، مومنہ ریاست، منیبہ علی، نجیہہ علوی، نشرہ سندھو، نتالیا پرویز، رامین شمیم، صدف شمس، سدرا امین، سیدہ عروب شاہ اور تسمیعہ رباب شامل ہیں۔
مومنہ ریاست کو پہلی مرتبہ ون ڈے میں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، پاکستان اور زمبابوے ویمن ٹیمز کے درمیان ون ڈے سیریز 4 سے 9 مئی تک نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلی جائے گی جبکہ ٹی 20 سیریز بھی 12 سے 15 مئی تک کراچی میں ہی ہو گی جس کے لیے اسکواڈ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔
زمبابوے ویمن ٹیم 29 اپریل کو کراچی پہنچے گی جبکہ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم آج سے اسٹیٹ بینک گراؤنڈ میں ٹریننگ کرے گی۔
30 اپریل سے پاکستان اور زمبابوے دونوں ٹیمز نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ٹریننگ کریں گی۔
