آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کا تحفظ مشترکہ عالمی ذمے داری ہے: سعودی عرب

اقوام متحدہ میں مستقل سعودی مندوب ڈاکٹر عبد العزیز الواصل نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کا تحفظ مشترکہ عالمی ذمے داری ہے، توانائی، خوراک، ادویات کی ترسیل کے اہم راستوں کی حفاظت ناگزیر ہے۔
اقوامِ متحدہ میں سعودی مستقل مندوب نے کہا کہ آبنائے ہرمز عالمی معیشت کے لیے نہایت اہم آبی گزرگاہ ہے، دنیا اس وقت آبنائے ہرمز سے متعلق غیر معمولی کشیدگی اور تنازع کا سامنا کر رہی ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ ریاستوں کی خود مختاری کا احترام کیا جائے، طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے گریز کیا جائے، حسنِ ہمسائیگی کے اصولوں کی پاسداری پر زور دیا جائے۔
سعودی عرب نے ایران کی مبینہ خلاف ورزیوں کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھانے اور آبی گزرگاہوں، خصوصاً توانائی اور خوراک کی ترسیل کے راستوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔
اقوامِ متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل مندوب ڈاکٹر عبدالعزیز الواصل نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا ہے کہ خلیجِ عرب کے خطے میں تیزی سے بدلتی صورتِ حال نے آبنائے ہرمز کے گرد ایک غیر معمولی تنازع کو جنم دیا ہے، جو ناصرف خطے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی ایک اہم شریان کی حیثیت رکھتا ہے۔