وائٹ ہاؤس نے ایران مذاکرات پر میڈیا ڈپلومیسی مسترد کر دی

28 اپریل ، 2026
وائٹ ہاؤس نے ایران سے متعلق میڈیا کے ذریعے سفارت کاری مسترد کر دی۔

وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ امریکا ایران کے ساتھ مذاکرات میڈیا کے ذریعے نہیں کرے گا اور اپنے مؤقف پر بدستور قائم ہے۔

وائٹ ہاؤس کی ترجمان اولیویا ویلز نے کہا ہے کہ امریکا پریس کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا، ہم اپنی سرخ لکیروں کے بارے میں واضح ہیں اور صدر ٹرمپ صرف ایسا معاہدہ کریں گے جو امریکی عوام اور دنیا کے لیے بہتر ہو۔

ایران آبنائے ہرمز کو بطور ’معاشی ایٹمی ہتھیار‘ استعمال کر رہا ہے: مارکو روبیو

امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو دنیا کے خلاف ’معاشی ایٹمی ہتھیار‘ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس لیے کوئی بھی معاہدہ ایران کے جوہری پروگرام کو شامل کیے بغیر ممکن نہیں۔

ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی حکام ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جنگ کے خاتمے سے متعلق تازہ تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کی قیادت نے اپنے مذاکرات کاروں کو ملک کے جوہری پروگرام پر کسی قسم کی رعایت دینے کا اختیار نہیں دیا، جس کے باعث کسی مفاہمت یا وسیع تر امن معاہدے تک پہنچنے کی کوششیں مزید پیچیدہ ہو گئی ہیں۔

