خیبرپختونخوا میں پولیو کے مزید 2 کیسز، ملک بھر میں تعداد 3 ہوگئی

محمد وقار بھٹی
صحت
01 مئی ، 2026
---فائل فوٹو
خیبرپختونخوا کے علاقے بنوں اور شمالی وزیرستان سے پولیو کے مزید 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد رواں سال پاکستان میں مجموعی کیسز کی تعداد 3 ہوگئی ہے۔

قومی ادارۂ صحت (این آئی ایچ) کی لیبارٹری نے دونوں بچوں میں وائلڈ پولیو وائرس کی تصدیق کی ہے، متاثرہ بچوں میں 5 ماہ کا ایک بچہ اور 2 سال کی ایک بچی شامل ہے۔

اس سے قبل رواں سال کا پہلا پولیو کیس سندھ کے ضلع سجاول میں سامنے آیا تھا۔

پولیو کے ملک سے مکمل خاتمے کیلئے پر عزم ہیں، وزیراعظم شہباز شریف

وزیراعظم شہباز شریف سے یونیسف کے وفد نے ملاقات کی ہے۔

نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق رواں ماہ ملک کے مخصوص اضلاع میں خصوصی انسدادِ پولیو مہم چلائی جائے گی جس کے دوران تقریباً ایک کروڑ 90 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔

حکام نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں تاکہ اس موذی مرض کا مکمل خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔

