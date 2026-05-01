لاہور: صدر بازار سے اغوا کیا گیا 3 سال کا بچہ راولپنڈی سے بازیاب

لاہور صدر بازار سے اغوا کیے گئے 3 سال کے بچے کو راولپنڈی سے بازیاب کروا لیا گیا۔
ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) انویسٹی گیشن کا کہنا ہے کہ گھر کے باہر کھیلتے ہوئے بچے کو دو خواتین نے اغوا کیا تھا، ملزمان نے راولپنڈی میں ایک خاتون کو بچہ فروخت کر دیا تھا۔
ڈی آئی جی انویسٹی گیشن کا کہنا ہے کہ واقعہ میں ملوث تینوں خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔
پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک بحریہ کے اہلکار ایم وی گوتم پر موجود 6 بھارتی اور ایک انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کر رہے ہیں۔