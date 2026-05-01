لاہور: صدر بازار سے اغوا کیا گیا 3 سال کا بچہ راولپنڈی سے بازیاب

01 مئی ، 2026
لاہور صدر بازار سے اغوا کیے گئے 3 سال کے بچے کو راولپنڈی سے بازیاب کروا لیا گیا۔

ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) انویسٹی گیشن کا کہنا ہے کہ گھر کے باہر کھیلتے ہوئے بچے کو دو خواتین نے اغوا کیا تھا، ملزمان نے راولپنڈی میں ایک خاتون کو بچہ فروخت کر دیا تھا۔

ڈی آئی جی انویسٹی گیشن کا کہنا ہے کہ واقعہ میں ملوث تینوں خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔

