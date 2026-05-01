منطقی مذاکرات کیلئے تیار، مسلط کردہ مسترد کرتے ہیں، سربراہ ایرانی عدلیہ

01 مئی ، 2026
ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی(فائل فوٹو)۔
ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا ہے کہ ایران منطقی مذاکرات کیلئے تیار ہے، مسلط کردہ مذاکرات کو مسترد کرتا ہے۔

تہران سے جاری اپنے بیان میں ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ منطق اور عقلیت پر مبنی مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے، دشمن جارحیت اور دھمکیوں سے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 

غلام حسین محسنی نے کہا کہ اس ناکامی پر دشمن مذاکرات کی میز پر ضرورت سے زیادہ مطالبات نہیں کر سکتا۔ 

انھوں نے مزید کہا کہ ایران کے وقار کو خطرہ لاحق ہوا تو جنگ سے نہیں ڈرتے، اپنے وقار کو بچانے کیلئے لڑیں گے۔

