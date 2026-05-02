ٹرمپ کا ایران جنگ سے جلد نہ نکلنے کا عندیہ

02 مئی ، 2026
ٹرمپ کا ایران جنگ سے جلد نہ نکلنے کا عندیہ

امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں کریں گے کہ ایران جنگ سے جلدی سے نکل آئیں اور مشکل دوبارہ سے کھڑی ہو جائے۔

فلوریڈا میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران ایسا ملک ہے جس کی قیادت کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔

انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز رکے کھڑے ہیں، یہ جہاز وہاں سے نکل آئے تو ایندھن کی قیمتیں بہت کم ہوجائیں گی۔

ٹرمپ نے شکوہ کیا کہ ہمیں اس جنگ میں نیٹو سے کوئی مدد نہیں ملی، حالانکہ ہم ان پر کھربوں ڈالر کا خرچہ کرتے ہیں۔

فلوریڈا میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ویت نام میں 19 سال گزارے، عراق میں 12 سال گزارے، ایران میں صرف 6 ہفتے گزارے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟

ٹرمپ نے مزید کہا کہ 20 لاکھ بیرل تیل لے کر ایک ٹینکر جا رہا تھا، اس کی کامیاب ناکہ بندی کی۔

