معرکۂ حق، جرأت کے نشان اور للکار کا ٹیزر جاری

زرمین زہرا
09 مئی ، 2026
—ویڈیو گریب
پاک افواج نے معرکۂ حق کے دوران افغان بارڈر پر تاریخی آپریشن فتح کی داستان، جرأت کے نشان کا ٹیزر ریلیز کر دیا۔

جرأت کے نشان میں پاکستانی فوج کی 25 تا 27 اپریل 2025ء کی تاریخی اور جرأت مندانہ کارروائی کی داستان ہے۔

اپریل 2025ء میں پاک افواج نے بھارتی ایماء پر دہشت گردی کا منصوبہ کرنے والی خوارج کی سب سے بڑی تشکیل کو ہلاک کیا گیا۔

انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق خوارج کی انتہائی بڑی تشکیل نے ڈیورنڈ لائن باڑ کاٹ کر پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی تھی۔

دوسری جانب معرکۂ حق کو ایک سال مکمل ہونے پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئی ایس پی آر نے نئے نغمہ کا ٹیزر جاری کردیا۔

آئی ایس پی آر کی جانب سےجاری کیے جانے والے نغمے میں پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والے ہر دشمن کو برملا للکارا گیا ہے۔

نغمہ میں پاک فوج اور عوام نے ہر جارحیت اور ظلم کے خلاف بنیانُ مرصوص کی مانند کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ کیا۔

معرکۂ حق کی فتح کو ایک سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے جہاں پاک فوج کی جراّت اور قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔

ادھر معرکۂ حق کی کامیابی کا ایک سال مکمل ہونے پر بلوچستان بھر میں ریلیاں نکالی گئیں، جس میں پاک فوج سے بھرپور اظہارِ یکجہتی کیا گیا۔

بلوچستان کے مختلف شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، زیارت، سنجاوی، ہرنائی، لورالائی، قلات اور چمن میں پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے۔

بلوچستان بھر کے اسکولوں اور کالجوں میں بھی پاک فوج کی شاندار کارکردگی کو سراہا گیا۔

