وزیراعلیٰ پنجاب کا صوبے بھر میں مین ہول ڈھکن کے نیچے سیفٹی نیٹ لگانے کا حکم

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبہ بھر میں مین ہول ڈھکن کے نیچے سیفٹی نیٹ لگانے کا حکم دے دیا۔
مریم نواز کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کیلئے دوسرے روز بھی اجلاس ہوا، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیسٹر اسٹریپ سے بنے ہوئے سیفٹی نیٹ کو مین ہول، گٹر اور ڈرینج پر فکس کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے سڑکوں کے اطراف میں خوبصورتی کیلئے دکانوں پر یکساں رنگ کروانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی سہولت کے پیش نظر روڈ کے پروجیکٹ ترجیحاً جلد مکمل کیے جائیں۔
اجلاس میں منڈی بہاؤ الدین میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے پانچ منصوبوں کی منظوری بھی دی گئی۔