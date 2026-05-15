بلاول بھٹو نے کوئٹہ میں پیپلز ایئر ایمبولینس کا افتتاح کردیا

15 مئی ، 2026
تصویر سوشل میڈیا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹہ میں پیپلز ایئر ایمبولینس اور بےنظیر ایمبولینس سروس کا افتتاح کر دیا۔ 

پیپلز ایئر ایمبولینس کے ذریعے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں فوری طبی امداد اور مریضوں کی ہنگامی منتقلی ممکن بنائی جائے گی۔ 

ایمبولینس میں جدید طبی آلات، آکسیجن سسٹم، اور مانیٹرنگ مشینوں کی تنصیب کی گئی ہے جبکہ نوزائیدہ بچوں کی ہنگامی منتقلی کے لیےخصوصی انکیوبیٹر بھی نصب کیا گیا ہے۔

شہریوں کو علاج کی بہترین سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں، بلاول بھٹو

چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آج 10 منصوبوں کا افتتاح کر رہا ہوں باقی پروجیکٹس کا گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد افتتاح کروں گا۔

اس موقع پر بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ شہریوں کو علاج کی بہترین سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے وسائل نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا علاج نہیں ہوسکتا۔

پی پی چیئرمین نے مزید کہا کہ کوشش ہے شہریوں کو ان کے گھر کے دروازے پر علاج کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔

