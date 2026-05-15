امید ہے 2035ء تک پاکستان 1 ٹریلین کی اکانومی بن سکے گا، احسن اقبال

وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ امید ہے 2035ء تک پاکستان 1 ٹریلین کی اکانومی بن سکے گا۔
لاہور ایکسپو سینٹر میں میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا کہ ایران امریکا جنگ سے عالمی بحران پیدا ہوا اور تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ تیل کی قیمتوں کی وجہ سے ہر ملک مہنگائی کا نشانہ بنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح ہے معرکہ حق کے بعد بھارت 100 مرتبہ سوچے گا۔
وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ معیشت کو جدید ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر فعال کرنا ہے، ہمیں اپنی برآمدی صلاحیت کو 100ارب روپے سے بڑھانا ہے۔ امید ہے 2035ء تک پاکستان 1 ٹریلین کی اکانومی بن سکے گا، ترقی کے لیے ایکسپورٹ سے زرمبادلہ صلاحیت تیزی سے بڑھانا ہوگی۔
وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پاکستان پر آئی ایم ایف کی وجہ سے ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا ہے، جیسےحالات بہتر ہوں گے تو بجلی کی قیمتوں کوبہتر کریں گے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ریلیف دیا گیا ہے، خواہش ہے بزنس مین اور تنخواہ دار طبقہ کو ریلیف دیں۔