انمول عرف پنکی کی نشاندہی پر کوکین برآمد

راحیل سلمان
15 مئی ، 2026
ملزمہ منشیات فروش خاتون انمول عرف پنکی کی نشاندہی پر کوکین برآمد کرلی گئی۔

پولیس نے ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف تھانہ سچل میں بھی مقدمہ درج کرلیا ہے، جو اسٹیشن انویسٹی گیشن آفیسر مثل خان کی مدعیت میں درج کیا گیا۔

انمول پنکی پورے پاکستان میں منشیات سپلائی کا نیٹ ورک چلارہی تھی، شرجیل میمن کا انکشاف

سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے انکشاف کیا ہے کہ ملزمہ انمول عرف پنکی پورے پاکستان میں منشیات کی سپلائی کے ایک منظم نیٹ ورک کو چلا رہی تھی۔

ایف آئی آر کے متن کے مطابق دوران تفتیش ملزمہ نے فلیٹ میں کوکین کی موجودگی کی نشاندہی کی، جس کے بعد ابوالحسن اصفہانی روڈ پر واقع رہائشی عمارت میں چھاپا مارا گیا۔

ایف آئی آر کے متن کے مطابق فلیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی، جہاں فلیٹ کے باتھ روم سے تھیلوں میں پیک 228 گرام کوکین ملی۔

