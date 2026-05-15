ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا، نہ نیت اور صلاحیت ہے، مشاہد حسین

چیئرمین پاک چین انسٹیٹیوٹ (پی سی آئی) مشاہد حسین سید کا کہنا ہے کہ امریکا کی ڈیمانڈ ہے ایران نیوکلیئر ہتھیار نہ بنائے، ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا، نہ اس کی نیت اور صلاحیت ہے۔
جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے مشاہد حسین سید نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا دورہ چین تاریخی اور اہم ترین تھا، جو کامیاب رہا، دونوں ممالک میں برابری کی بنیاد پر ملاقات ہوئی، چین میں صدر ٹرمپ کا پرتپاک استقبال ہوا۔
انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات میں ایران جنگ، آبنائے ہرمز سے متعلق بات چیت ہوئی، لگتا ہےاگلے ایک دو ہفتے میں مذاکرات کا عمل آگے بڑھے گا۔
مشاہد حسین سید نے کہا کہ ہمارے چین اور امریکا دونوں ممالک سے اچھے تعلقات ہیں۔