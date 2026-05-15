کراچی: قطر سے ایل این جی لانے والا جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز

قطر سے ایل این جی لانے والا جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوگیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ پورٹ قاسم پر دوسرا جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر پاکستان پہنچا ہے۔
اسلام آباد پولیس نے منگل کی رات 26 نمبر چونگی پر پی ٹی آئی کارکنوں کو منتشر کر دیا، دھرنا ختم، وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں26 نمبر چنگی سے روانہ ہوگئیں۔
پراونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی(پی ڈی ایم اے) خیبرپختونخوا نے گزشتہ رات کی تیز آندھی اور بارش کے نقصانات کی تفصیل جاری کردی۔
وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے ووٹرز کی عمر بڑھانے کی خبروں کی تردید کردی۔
ریلوے حکام نے کراچی میں جعلی ٹکٹوں پر ٹرین میں سفر کرنے کی کوشش کرنے والے مسافر کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے رخشان ڈویژن میں فرنٹیر کور (ایف سی) تعینات کرنے کی ہدایت کردی۔
وزیرخزانہ محمد اورنگزیب کی زیرصدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) کا اجلاس ہوا۔
جنید افضل ساہی 2024 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی حمایت سے پی پی98 سے کامیاب ہوئے تھے۔
کراچی کے علاقے صدر صرافہ بازار میں تاجر کو زدوکوب کرنے کے معاملے پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل علی مردان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف(پی ٹی آئی) بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہسیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقےسےہی نکلےگا۔
منشیات فروش خاتون انمول عرف پنکی کیس کی تفتیش میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔
صرافہ بازار میں ایف آئی اے اہلکاروں کے چھاپے کے دوران تشدد کے واقعے کا ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون نے نوٹس لے لیا۔
جیکب آباد میں پسند کی شادی کے تنازع پر جلائے گئے گھروں کا سروے مکمل کرلیا گیا۔
سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر میں حکومت کی کوئی بدنیتی نہیں۔
جمعیت علماء اسلام (جے یو آئی،ف) مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آئین اور جمہوریت کو بے معنی بنانے کی کوششیں ملک کے لیے خطرناک ہیں۔
ہلاک ہونے والے بھارتی سرپرستی میں سرگرم خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ہلاک خوارج علاقے میں متعدد دہشتگرد کارروائیوں میں ملوث تھے: آئی ایس پی آر
انسپکٹر جنرل (آئی جی) سندھ جاوید عالم اوڈھو نے گزشتہ 4 ماہ میں 1 ہزار سے زائد منشیات فروش پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے ۔