 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

مجھے آخری لمحات میں ان گنت پروجیکٹس سے نکالا گیا، پائل سرکار

تازہ ترین
انٹرٹینمنٹ
19 مئی ، 2026

فوٹو: بھارتی میڈیا
فوٹو: بھارتی میڈیا 

بھارتی اداکارہ پائل سرکار نے بنگالی فلم انڈسٹری میں اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ کس طرح انہیں آخری لمحات میں ان گنت پروجیکٹس سے نکالا گیا اور گزشتہ چند برسوں میں اس طرح کی کئی شکایات کے معاملات سامنے آئے ہیں۔

گفتگو کے دوران اداکارہ نے اعتراف کیا کہ فلم انڈسٹری اور سیاست آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں انڈسٹری پر سیاست کی ڈکٹیشن (حکم چلانا) چلنے لگے۔

سری لیلا اور تلک ورما کے درمیان تعلقات کی خبروں پر والدہ کی لب کشائی

بھارتی اداکارہ سری لیلا کی والدہ ڈاکٹر...

انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سےجو لوگ واقعی حقدار ہیں انہیں دیوار سے لگا دیا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔

پائل نے مزید کہا کہ میں یہاں گزشتہ 20 سال سے اداکاری کر رہی ہوں اور میں نے بہت سے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس لیے میں نے چھوٹی عمر سے ہی انڈسٹری کو دیکھا ہے اور گاس میں آنے والی تبدیلیاں بھی دیکھی ہیں لہٰذا میں فرق اچھی طرح جانتی ہوں۔

آر جے مہوش نے یوزویندر چہل کو ان فالو کرنے پر خاموشی توڑ دی

آر جے مہوش نے بھارتی کرکٹر یوزویندر چہل کو انسٹاگرام پر ان فالو کرنے کے معاملے پر خاموشی توڑتے ہوئے اسے ایک ’’معمولی بات‘‘ قرار دیا ہے۔

انہوں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اب مجھے یہ کہتے ہوئے برا بھی لگ رہا ہے لیکن میں بھی اس کا شکار رہی ہوں۔ جہاں مجھے معلوم ہے کہ کس طرح کسی بڑے پروڈکشن ہاؤس کی جانب سے آخری لمحات میں پروجیکٹس کی پیشکش کیے جانے کے بعد 2 سے 3 بار نکالا گیا۔ میں اسکرپٹ پڑھنے جا رہی ہوتی ہوں اور مجھے فون آتا ہے کہ آج یہ نہیں ہو پا رہا اور اگلی بار جب ہوگا تو بتا دیا جائے گا۔

پائل سرکار نے کہا کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا ہے۔ مجھ سے رابطہ کیا گیا اور پھر نکال دیا گیا۔ میں نے اس کے لیے کبھی ہمدردی نہیں مانگی۔

انٹرٹینمنٹ سے مزید