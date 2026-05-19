امریکا نے غزہ امداد لے جانے والے صمود قافلے کے 4 ارکان پر پابندیاں عائد کردیں

امریکا نے غزہ کے لیے اسرائیلی بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے فلوٹیلا سے وابستہ 4 افراد پر پابندیاں عائد کردی ہیں۔
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق یہ پابندیاں ان افراد پر لگائی گئی ہیں جو غزہ جانے والے بحری قافلے کی سرگرمیوں میں شامل ہیں۔
اسکاٹ بیسنٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ پہنچنے کی کوشش کرنے والا یہ فلوٹیلا خطے میں دیرپا امن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیاب پیش رفت کو نقصان پہنچانے کی مضحکہ خیز کوشش ہے، حماس کے عالمی مالیاتی سپورٹ نیٹ ورکس کو توڑنے کیلئے کوششیں جاری رکھیں گے۔
امریکی حکام نے پابندیوں کی مزید تفصیلات جاری نہیں کیں، تاہم خطے میں غزہ کی صورتحال اور اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث کشیدگی برقرار ہے۔
دوسری جانب فلوٹیلا منتظمین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فورسز مشرقی بحیرہ روم میں اب تک ان کے 41 جہازوں کو روک چکی ہیں، جبکہ 10 کشتیاں اب بھی غزہ کی جانب بڑھ رہی ہیں۔