 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

امریکا نے غزہ امداد لے جانے والے صمود قافلے کے 4 ارکان پر پابندیاں عائد کردیں

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
19 مئی ، 2026


فوٹو: امریکی میڈیا
فوٹو: امریکی میڈیا 

امریکا نے غزہ کے لیے اسرائیلی بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے فلوٹیلا سے وابستہ 4 افراد پر پابندیاں عائد کردی ہیں۔

امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق یہ پابندیاں ان افراد پر لگائی گئی ہیں جو غزہ جانے والے بحری قافلے کی سرگرمیوں میں شامل ہیں۔

فلوٹیلا پر کارروائی، اسرائیل نے آئرش صدر کی بہن کو گرفتار کرلیا

منتظمین کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد نے گرفتاری سے قبل ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھیں، جو بعد میں جاری کی گئیں۔

اسکاٹ بیسنٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ پہنچنے کی کوشش کرنے والا یہ فلوٹیلا خطے میں دیرپا امن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیاب پیش رفت کو نقصان پہنچانے کی مضحکہ خیز کوشش ہے، حماس کے عالمی مالیاتی سپورٹ نیٹ ورکس کو توڑنے کیلئے کوششیں جاری رکھیں گے۔

امریکی حکام نے پابندیوں کی مزید تفصیلات جاری نہیں کیں، تاہم خطے میں غزہ کی صورتحال اور اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث کشیدگی برقرار ہے۔

دوسری جانب فلوٹیلا منتظمین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فورسز مشرقی بحیرہ روم میں اب تک ان کے 41 جہازوں کو روک چکی ہیں، جبکہ 10 کشتیاں اب بھی غزہ کی جانب بڑھ رہی ہیں۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید