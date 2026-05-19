میناب اسکول ایران کے کروز میزائل کے فعال اڈے پر واقع تھا، تحقیقات پیچیدہ ہیں، امریکا

19 مئی ، 2026
فوٹو:ایرانی میڈیا
امریکی فوج کی مرکزی کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے دعویٰ کیا ہے کہ میناب کا اسکول ایران کے کروز میزائل کے ایک فعال اڈے پر واقع تھا۔

امریکی سینیٹ کمیٹی کے سامنے بریڈ کوپر کا کہنا ہے کہ ایران کے علاقے میناب میں لڑکیوں کے اسکول میں دھماکے کی امریکی فوجی تحقیقات پیچیدہ ہیں۔

ایرانی وفد کی پاکستان آمد پر میناب اسکول پر امریکی حملے میں شہید طلبہ سے ایک بار پھر اظہار یکجہتی

گزشتہ رات ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وفد کے ہمراہ اسلام آباد آمد کے موقع پر خصوصی طیارے پر ہیش ٹیگ میناب 168 واضح انداز میں لکھا نظر آیا۔

 دوسری جانب خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کی ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے اسکول کی تباہی کی ممکنہ ذمہ دار امریکی افواج تھیں۔

پینٹاگون نے ابتدائی رپورٹ کے بعد واقعے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کردیا ہے۔

ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ میناب اسکول پر امریکی حملے کا واقعہ 28 فروری کو پیش آیا تھا۔

ایران میں لڑکیوں کے اسکول پر ہوئے امریکی حملے کے مناظر سامنے آگئے

امریکی ٹوماہاک کروز میزائل نے ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے بحری اڈے کو نشانہ بنایا جو اسکول کے نزدیک تھا۔

میناب اسکول حملے میں بیشتر کم عمر لڑکیوں سمیت 168 بچے شہید ہوئے تھے، جبکہ اسی دن امریکا اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ خامنہ ای بھی شہید ہوئے تھے، جس کے بعد ایران امریکا اور اسرائیل میں باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تھی۔

