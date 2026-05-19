 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

قدرتی آبنائے سے متصل ریاست کو بحری راستے بند کرنے کا اختیار نہیں، قطر

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
19 مئی ، 2026
فوٹو: قطری میڈیا
فوٹو: قطری میڈیا 

قطر کا کہنا ہے کہ قدرتی آبنائے سے متصل ریاست کو وہاں سے گزرنے والے بحری راستے کو بند کرنے کا اختیار نہیں، اس وقت توانائی مصنوعات کی برآمدات کے لیے کوئی خصوصی انتظامات موجود نہیں۔

ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش نے خطے کی سپلائی چینز کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، خطے کے رہنماؤں اور تنازع میں شامل فریقین کےدرمیان رابطے جاری ہیں۔

وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری وزیراعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

گفتگو کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، وزیر اعظم نے علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار اور جاری ثالثی کو سراہا۔

قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اب تک صرف دو ایل این جی ٹینکر آبنائے ہرمز عبور کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بحری ٹریفک معمول کے مطابق بحال ہو چکی ہے۔

قطر کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں،  پاکستان نے فریقین کو قریب لانے اور حل تلاش کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، سفارتی کوششیں فریقین کو قریب لانے اور حل تلاش کرنے میں سنجیدگی ظاہر کرتی ہیں۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید