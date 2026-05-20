سلمان خان اسپتال کے باہر پاپارازی پر برہم، ویڈیوز وائرل

بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان ممبئی کے اسپتال کے باہر پاپارازی کے رویے پر برہم ہو گئے، جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔
بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سلمان خان ممبئی کے ایک اسپتال سے باہر نکل رہے تھے کہ اس دوران فوٹوگرافرز نے انہیں گھیر لیا اور مسلسل ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، ہجوم بڑھنے پر اداکار نے رک کر پاپارازی فوٹوگرافرز کو سخت انداز میں رویہ درست رکھنے کا کہا، جس کے بعد فوٹوگرافرز نے معذرت بھی کی۔
تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ سلمان خان اسپتال میں کس سے ملاقات کے لیے گئے تھے یا ان کے دورے کی وجہ کیا تھی۔
واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر مداحوں کی بڑی تعداد سلمان خان کے حق میں سامنے آ گئی، کئی صارفین نے اسپتال جیسے حساس مقام پر شور شرابا اور ویڈیوز بنانے کو نامناسب قرار دیتے ہوئے پاپارازی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
بعد ازاں سلمان خان نے بھی انسٹاگرام پر ایک جذباتی پیغام شیئر کرتے ہوئے میڈیا کے بعض افراد پر مشکل وقت میں تفریح لینے کا الزام لگایا ہے۔
اداکار نے لکھا ہے کہ میں نے ہمیشہ میڈیا کا احترام کیا، لیکن اگر کوئی میرے دکھ اور تکلیف کو کمائی کا ذریعہ بنائے گا تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔
سلمان خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ زندگی کسی بھی فلم یا خبر سے زیادہ اہم ہے اور اگر آئندہ کسی نے میرے ذاتی یا تکلیف دہ لمحات کو اس انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کی تو سخت ردِعمل دوں گا۔
اداکار نے یہ بھی کہا کہ عمر کے اس حصے میں بھی میں اپنا دفاع کرنا جانتا ہوں۔
