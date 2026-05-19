 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

اپنی ناکام فلموں سے کیسے نمٹتے ہیں؟ عامر خان نے طریقہ بتادیا

تازہ ترین
انٹرٹینمنٹ
19 مئی ، 2026
فوٹو: فائل
فوٹو: فائل

بالی ووڈ اداکار عامر خان نے حالیہ ناکام فلموں ’ہیپی پٹیل‘، ’خطرناک جاسوس‘ اور ’ایک دن‘ کے بعد کھل کر بات کی ہے کہ وہ کس طرح ایسی فلموں سے نمٹتے ہیں جو ناظرین سے جڑنے میں ناکام رہتی ہیں۔

ورائٹی انڈیا سے گفتگو میں مسٹر پرفیکشنسٹ نے کہا، ’سب سے پہلے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہوا ہے اسے مانا جائے۔ اگر فلم نہیں چلی تو سیدھی بات ہے کہ وہ نہیں چلی۔‘

60 کی عمر میں دوبارہ محبت ملنے کی توقع نہیں تھی، عامر خان

بالی ووڈ کے اسٹار اداکارہ عامر خان نے کہا ہے کہ 60 سال کی عمر میں دوبارہ محبت ملنے کی توقع نہیں تھی۔

عامر نے مزید کہا کہ وہ ہر ناکام فلم کو ایک تخلیقی پہیلی سمجھتے ہیں جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ پہیلی حل کرنے جیسا ہے، آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کمی رہ گئی۔

انہوں نے بتایا کہ فلم ریلیز سے پہلے وہ اکثر اپنے ڈائریکٹرز کے ساتھ بیٹھ کر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ آیا فلم وہی بنی ہے جو ابتدا میں سوچا گیا تھا۔ یہ بہت اہم بحث ہوتی ہے کیونکہ اس سے فلم کو تخلیقی طور پر پرکھنے کا موقع ملتا ہے۔

اسکرین کے ساتھ ایک اور گفتگو میں عامر نے فلمی مارکیٹنگ کے بدلتے رجحانات پر بھی بات کی۔

عامر خان بیٹے کی آنیوالی فلم کی تقریب میں جذباتی ہوگئے

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عامر خان تقریب کے دوران آنسو صاف کرتے نظر آئے، جبکہ سائی پلوی اور جنید خان انہیں تسلی دے رہے تھے۔

انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے آنے کے بعد پروموشن کا منظرنامہ بالکل بدل گیا ہے۔

اپنی پہلی فلم ’قیامت سے قیامت‘ تک کے وقت کو یاد کرتے ہوئے عامر نے کہا کہ اب چیزیں اتنی بدل گئی ہیں کہ مجھے یہ دنیا سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں اس ماحول کا حصہ نہیں ہوں۔

انٹرٹینمنٹ سے مزید