اپنی ناکام فلموں سے کیسے نمٹتے ہیں؟ عامر خان نے طریقہ بتادیا

بالی ووڈ اداکار عامر خان نے حالیہ ناکام فلموں ’ہیپی پٹیل‘، ’خطرناک جاسوس‘ اور ’ایک دن‘ کے بعد کھل کر بات کی ہے کہ وہ کس طرح ایسی فلموں سے نمٹتے ہیں جو ناظرین سے جڑنے میں ناکام رہتی ہیں۔
ورائٹی انڈیا سے گفتگو میں مسٹر پرفیکشنسٹ نے کہا، ’سب سے پہلے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہوا ہے اسے مانا جائے۔ اگر فلم نہیں چلی تو سیدھی بات ہے کہ وہ نہیں چلی۔‘
عامر نے مزید کہا کہ وہ ہر ناکام فلم کو ایک تخلیقی پہیلی سمجھتے ہیں جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ پہیلی حل کرنے جیسا ہے، آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کمی رہ گئی۔
انہوں نے بتایا کہ فلم ریلیز سے پہلے وہ اکثر اپنے ڈائریکٹرز کے ساتھ بیٹھ کر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ آیا فلم وہی بنی ہے جو ابتدا میں سوچا گیا تھا۔ یہ بہت اہم بحث ہوتی ہے کیونکہ اس سے فلم کو تخلیقی طور پر پرکھنے کا موقع ملتا ہے۔
اسکرین کے ساتھ ایک اور گفتگو میں عامر نے فلمی مارکیٹنگ کے بدلتے رجحانات پر بھی بات کی۔
انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے آنے کے بعد پروموشن کا منظرنامہ بالکل بدل گیا ہے۔
اپنی پہلی فلم ’قیامت سے قیامت‘ تک کے وقت کو یاد کرتے ہوئے عامر نے کہا کہ اب چیزیں اتنی بدل گئی ہیں کہ مجھے یہ دنیا سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں اس ماحول کا حصہ نہیں ہوں۔
بالی ووڈ فلم انڈسٹری کے مقبول ترین فلم سازوں میں سے ایک، امتیاز علی اپنی نئی فلم ’’میں واپس آؤں گا‘‘ کی ریلیز کے لیے تیار ہیں۔ اس فلم میں شرواری، ویدانگ رائنا، دلجیت دوسانجھ اور نصیر الدین شاہ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔