صنم سعید کا شاندار ڈیبیو، کانز میں بڑے بھارتی ناموں کی چمک ماند پڑ گئی

پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ صنم سعید کے کانز فلم فیسٹیول میں ڈیبیو کے بھارت میں بھی چرچے ہونے لگے۔
صنم سعید نے کانز فلم فیسٹیول میں مشہور پاکستانی فیشن ڈیزائنر حسین ریہر کا ڈیزائن کیا ہوا سفید رنگ کا خوبصورت گاؤن پہن کر ڈیبیو کیا۔
اداکارہ کے گاؤن کو مور سے متاثر ہو کر ڈیزائن کیا گیا ہے، مکیش، زردوزی اور شیشے کے کام والے اس خوبصورت سفید جوڑے کو تیار کرنے کے لیے 50 کاریگروں کا 2 ہزار 300 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔
صنم سعید نے اس خوبصورت گاؤن کے ساتھ سلور اور ڈائمنڈ کی جو جیولری پہنی اس کا ڈیزائن بھی مور سے متاثر تھا۔
اداکارہ کی کانز فلم فیسٹیول میں اس شاندار انٹری نے فوراً ہی بھارتی فیشن مبصرین اور اسٹائلسٹس کی توجہ حاصل کر لی۔
بھارتی اسٹائلسٹ نشا گوینکا نے صنم سعید کے خوبصورت گاؤن کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ زیادہ تر کانز فلم فیسٹیول کے شرکاء یا تو بہت زیادہ روایتی یا پھر حد سے زیادہ تھیٹریکل انداز میں نظر آتے ہیں لیکن اس گاؤن کے ڈیزائن میں توازن ہے۔
ایک اور بھارتی فیشن مبصر صوفی موتی والا نے پاکستانی اداکارہ کے گاؤن کی تعریف کرتے ہوئے ان کے کانز ڈیبیو کو 10 میں سے 10 نمبر دے دیے۔
جیسے ہی صنم سعید کے کانز ڈیبیو کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے پاکستانی اداکارہ کی تعریف کرنا شروع کر دیں جب کہ کانز میں شرکت کرنے والی مشہور بھارتی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا، جن میں عالیہ بھٹ، ہما قریشی، اروشی روٹیلا اور ایشا امبانی شامل ہیں۔
صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھارتی میڈیا پر بھی صنم سعید کے کانز فلم فیسٹیول میں ڈیبیو کے چرچے ہو رہے ہیں۔
بالی ووڈ فلم انڈسٹری کے مقبول ترین فلم سازوں میں سے ایک، امتیاز علی اپنی نئی فلم ’’میں واپس آؤں گا‘‘ کی ریلیز کے لیے تیار ہیں۔ اس فلم میں شرواری، ویدانگ رائنا، دلجیت دوسانجھ اور نصیر الدین شاہ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔