ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ: پاکستان ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر 1 درجہ اور نیچے چلی گئی

بنگلا دیش کے خلاف سیریز میں شکست پاکستان کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر ایک درجہ اور نیچے لے گئی۔
ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان ٹیم اب آٹھویں نمبر پر چلی گئی، پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان کی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ ویسٹ انڈیز سے پہلے موجود ہے۔
بنگلادیش کی ٹیم 28 پوائنٹس کے ساتھ پانچویں نمبر پر پہنچ گئی ہے۔
ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل پر آسٹریلیا کی پہلی اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کی دوسری پوزیشن برقرار ہے۔
واضح رہے کہ بنگلادیش نے دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو ہرا دیا ہے، میزبان ٹیم نے 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز 2-0 سے جیت لی۔
سلہٹ میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 358 رنز بنا سکی اور یوں دوسرے ٹیسٹ میں مہمان ٹیم کو 78 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔