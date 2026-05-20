ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ: پاکستان ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر 1 درجہ اور نیچے چلی گئی

سہیل عمران
20 مئی ، 2026
فوٹو بشکریہ کرک انفو
بنگلا دیش کے خلاف سیریز میں شکست پاکستان کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر ایک درجہ اور نیچے لے گئی۔

ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان ٹیم اب آٹھویں نمبر پر چلی گئی، پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان کی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ ویسٹ انڈیز سے پہلے موجود ہے۔

بنگلادیش کی ٹیم 28 پوائنٹس کے ساتھ پانچویں نمبر پر پہنچ گئی ہے۔

بنگلادیش نے دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو شکست دیکر سیریز جیت لی

ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل پر آسٹریلیا کی پہلی اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کی دوسری پوزیشن برقرار ہے۔

واضح رہے کہ بنگلادیش نے دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو ہرا دیا ہے، میزبان ٹیم نے 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز 2-0 سے جیت لی۔

سلہٹ میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 358 رنز بنا سکی اور یوں دوسرے ٹیسٹ میں مہمان ٹیم کو 78 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

