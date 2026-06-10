جویریہ سعود نے دورانِ حج پیش آیا روح پرور واقعہ بیان کر دیا

پاکستانی اداکارہ اور میزبان جویریہ سعود نے اپنے حج کے سفر کے دوران پیش آنے والا ایک روحانی اور یادگار واقعہ بیان کر دیا۔
جویریہ سعود اور ان کے شوہر سعود قاسمی نے سال 2022ء میں فریضۂ حج ادا کیا تھا، حال ہی میں اپنے پروگرام کے دوران جویریہ سعود نے حج کے دنوں کی ایک خاص یاد مداحوں کے ساتھ شیئر کی۔
اداکارہ نے بتایا کہ دورانِ حج مجھے اچانک اپنے ہاتھوں سے عطر کی خوشبو محسوس ہونے لگی، حالانکہ میں نے کوئی عطر استعمال نہیں کیا تھا، اس پر میں نے ایک خاتون حاجی سے پوچھا کہ کیا یہ خوشبو حج پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟
جویریہ کے مطابق خاتون نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے ہاتھ دھو لوں، میں نے ہاتھ دھوئے، لیکن حیران کن طور پر خوشبو ختم نہ ہوئی، میرے ہاتھوں میں عطر کی مہک مسلسل 3 دن تک برقرار رہی۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت میں نے اس واقعے کا زیادہ ذکر نہیں کیا، تاہم ہمارے حج گروپ کے کئی افراد کو اس بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔
پروگرام میں موجود ایک عالمِ دین نے بھی اس واقعے کو اللّٰہ تعالیٰ کی خصوصی برکت اور رحمت قرار دیا۔
جویریہ سعود نے کہا کہ میں اس تجربے کو اپنی زندگی کے خوبصورت ترین روحانی لمحات میں شمار کرتی ہوں اور آج بھی اسے ایک معجزاتی کیفیت کے طور پر یاد کرتی ہوں۔
معروف بھارتی فلمساز و ہدایتکار امتیاز علی نے دہلی میں کالج کے دنوں میں اپنے اغوا ہونے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو طلبہ تنظیموں میں کشیدگی کی وجہ سے نشانہ میں بنا۔ انکے مطابق یہ واقعہ ایک سیاسی پوسٹر لگانے پر ہوا اور مجھے اغوا کر لیا گیا۔
بالی ووڈ اداکار عمران خان اور جنوبی بھارت کی تامل اور تیلگو فلموں کی اداکارہ لیکھا واشنگٹن کے درمیان کچھ عرصے سے رومانوی ملاقاتیں جاری ہیں۔ یاد رہے کہ 43 سالہ عمران خان جو بالی ووڈ سپر اسٹار عامر خان کے بھانجے ہیں، انکی پہلے اونتیکا ملک سے شادی ہوئی تھی، تاہم بعد میں دونوں میں علیحدگی ہوگئی، جس کے بعد عمران نے لیکھا کے ساتھ تعلق قائم کیا۔