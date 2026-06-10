نامور فلم ساز بھارتی راجہ 84 برس کی عمر میں چل بسے

تامل فلم انڈسٹری کی تاریخ کے سب سے بااثر اور انقلابی ڈائریکٹر و اداکار بھارتی راجہ بدھ کے روز بڑھتی عمر کی پیچیدگیوں کے باعث چنئی میں چل بسے۔
ان کی عمر 84 برس تھی اور وہ گزشتہ کچھ عرصے سے پھیپھڑوں اور سانس کے عارضے میں مبتلا تھے۔
تامل فلم پروڈیوسرز کونسل نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔
اداکارہ اور سیاستدان خوشبو سندر نے بھی سوشل میڈیا پر تعزیت کرتے ہوئے لکھا، ’بھارتی راجہ کی موت تامل سنیما کے لیے ایک سیاہ بادل کی مانند ہے۔ ان کی فلمیں ہمیشہ فلم سازی کا ایک حقیقی اسکول رہیں گی، وہ سنیما سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک عظیم ورثہ چھوڑ گئے ہیں۔‘
بھارتی راجہ کو تامل سنیما میں دیہی زندگی اور حقیقت پسندی کو بڑے پردے پر متعارف کروانے کا بانی مانا جاتا ہے۔
انہوں نے اپنے طویل کیریئر میں کئی شاہکار فلمیں ڈائریکٹ کیں اور انڈسٹری کے عظیم ترین سپر اسٹارز رجنی کانت، کمل ہاسن اور شیواجی گنیشن کے ساتھ لازوال کام کیا۔
بطور ڈائریکٹر ان کا آخری پروجیکٹ 2023 کی مشہور ویب سیریز ’ماڈرن لو چنئی‘ کا ایک حصہ تھا۔
معروف بھارتی فلمساز و ہدایتکار امتیاز علی نے دہلی میں کالج کے دنوں میں اپنے اغوا ہونے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو طلبہ تنظیموں میں کشیدگی کی وجہ سے نشانہ میں بنا۔ انکے مطابق یہ واقعہ ایک سیاسی پوسٹر لگانے پر ہوا اور مجھے اغوا کر لیا گیا۔
بالی ووڈ اداکار عمران خان اور جنوبی بھارت کی تامل اور تیلگو فلموں کی اداکارہ لیکھا واشنگٹن کے درمیان کچھ عرصے سے رومانوی ملاقاتیں جاری ہیں۔ یاد رہے کہ 43 سالہ عمران خان جو بالی ووڈ سپر اسٹار عامر خان کے بھانجے ہیں، انکی پہلے اونتیکا ملک سے شادی ہوئی تھی، تاہم بعد میں دونوں میں علیحدگی ہوگئی، جس کے بعد عمران نے لیکھا کے ساتھ تعلق قائم کیا۔