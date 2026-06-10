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آئل ٹینکر پر حملہ، بھارت کا امریکا سے سخت احتجاج

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بین الاقوامی خبریں
10 جون ، 2026
آئل ٹینکر پر حملہ، بھارت کا امریکا سے سخت احتجاج

بھارت نے خلیج عمان میں آئل ٹینکر حملے پر نئی دلی میں امریکی مشن کے نائب سربراہ کو طلب کرلیا ہے۔

خبر ایجنسی کے مطابق بھارت نے آئل ٹینکر پر حملے کے واقعے پر امریکی مشن کو اپنا سخت احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔

خبر ایجنسی کے مطابق خلیج عمان میں آئل ٹینکر میں آگ لگنے سے 3 بھارتی لاپتا ہیں، 28 افراد کے عملے میں 24 بھارتی شہری تھے۔

عمان کے نزدیک امریکی میزائل حملے سے آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی، 1 شخص ہلاک، 3 بھارتی لا پتہ

برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق آئل ٹینکر کے انجن روم میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک، 3 لاپتا ہوئے ہیں، آئل ٹینکر پر موجود 28 افراد کے عملے میں سے 24 بھارتی ہیں۔

اس سے قبل میری ٹائم سیکیورٹی ذرائع نے کہا تھا کہ عمان کے نزدیک آئل ٹینکر میں آگ ممکنہ طور پر امریکی میزائل سے لگی، ٹینکر میں آگ لگنے کی وجہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی کی امریکی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔

آئل ٹینکر کے انجن روم میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک، 3 لاپتا ہوئے ہیں،  بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر حملے کے بعد لاپتا ہونے والے 3 بھارتی ملاحوں کی تلاش تاحال جاری ہے، جبکہ 21 دیگر بھارتی ملاحوں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔

بحری حکام کا کہنا ہے کہ آئل مصنوعات لے جانے والے ٹینکر کو ایک مشتبہ امریکی میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا۔

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