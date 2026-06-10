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عمان کے نزدیک امریکی میزائل حملے سے آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی، 1 شخص ہلاک، 3 بھارتی لا پتہ

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
10 جون ، 2026
فائل فوٹو
فائل فوٹو 

میری ٹائم سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمان کے نزدیک آئل ٹینکر میں آگ ممکنہ طور پر امریکی میزائل سے لگی، ٹینکر میں آگ لگنے کی وجہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی کی امریکی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔

برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق آئل ٹینکر کے انجن روم میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک، 3 لاپتا ہوئے ہیں، آئل ٹینکر پر موجود 28 افراد کے عملے میں سے 24 بھارتی ہیں۔

دوسری جانب بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر حملے کے بعد لاپتا ہونے والے تین بھارتی ملاحوں کی تلاش تاحال جاری ہے، جبکہ 21 دیگر بھارتی ملاحوں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔

بحری حکام کا کہنا ہے کہ آئل مصنوعات لے جانے والے ٹینکر کو ایک مشتبہ امریکی میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا۔

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