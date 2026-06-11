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مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2027 کا ممکنہ شیڈول سامنے آگیا

سہیل عمران
تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
11 جون ، 2026
فوٹو: فائل
فوٹو: فائل

آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2027 کا ممکنہ شیڈول سامنے آگیا ہے۔ 

کرکٹ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ آئندہ برس 4 اکتوبر سے 21 نومبر تک کھیلا جائے گا۔

رپورٹ کے مطابق ورلڈ کپ 2027 میں مجموعی طور پر 54 میچز کھیلے جائیں گے۔ جنوبی افریقہ میں 41 میچز 8 وینیوز پر ہونے کا امکان ہے۔ 

آئی سی سی کی جیو سوپر اور مائکو کو 2027 تک نشریاتی حقوق دینے کی تصدیق

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کہا ہے کہ جیو اسپورٹس، مائکو اور پی ٹی وی نے 2027 تک پاکستان میں ہونے والے تمام آئی سی سی ایونٹس کے نشریاتی اور ڈیجیٹل حقوق حاصل کر لیے ہیں

دوسری جانب زمبابوے میں 8 سے 10 میچز کھیلے جانے اور نمیبیا کو بھی تین میچز کی میزبانی ملنے کا امکان ہے۔

ٹورنامنٹ میں 14 ٹیمیں شامل ہوں گی جنہیں 7، 7 کے دو گروپس میں تقسیم کیا جائے گا، جہاں سے ان گروپس کی ٹاپ تین تین ٹیمیں سپر سکس مرحلے کیلئے کوالیفائی کریں گی۔

رپورٹ کے مطابق ورلڈکپ کے شیڈول پر رضا مندی مئی میں احمدآباد میں ہونے والی آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں دی گئی جبکہ ورلڈ کپ کے حوالے سے مزید تفصیلات کو جولائی کی آئی سی سی سالانہ میٹنگ میں منظوری دی جائے گی۔

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