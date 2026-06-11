نواز شریف جنیوا سے جدہ پہنچ گئے، عمرہ ادا اور روضہ رسول پر حاضری دینگے

مسلم لیگ ن کے قائد نواز شریف جنیوا سے جدہ پہنچ گئے۔
جدہ کے کنگ عبدالعزيز انٹر نیشنل ایئر پورٹ پر پاکستان کے سفیر احمد فاروق، قونصل جنرل اور مسلم لیگ ن کے عہدیداروں نے سابق وزیراعظم کا استقبال کیا۔
میاں نواز شریف نجی دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں، جہاں وہ عمرہ بھی ادا کریں گے۔ نواز شریف روضہ رسولﷺ پر حاضری بھی دیں گے اور مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کریں گے۔
نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ ن مسئلہ کشمیر سے متعلق واضح مؤقف رکھتی ہے، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یو این قراردادوں کے مطابق حق خودارادیت ملنا چاہیے، ن لیگ نے آزاد کشمیر کے عوام کو آئینی، بنیادی حقوق اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے ترجیح دی ہے۔