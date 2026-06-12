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فیفا ورلڈ کپ: جنوبی کوریا نے چیک ریپبلک کو ہرا دیا

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کھیلوں کی خبریں
12 جون ، 2026
فوٹو بشکریہ غیر مکی میڈیا
فوٹو بشکریہ غیر مکی میڈیا

فیفا ورلڈ کپ فٹبال کے دوسرے میچ میں جنوبی کوریا نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیک ریپبلک کو ہرا دیا۔

جنوبی کوریا نے چیک ریپبلک کو دو ایک سے شکست دی ہے۔

جنوبی کوریا کی جانب سے پہلا گول وانگ ای بیوم نے 67 ویں منٹ میں اور اوہیون گیو نے 80 ویں منٹ میں دوسرا گول کیا۔

فیفا ورلڈ کپ کا آغاز، میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 0-2 کی شکست دیدی

فیفا ورلڈ کپ فٹبال کے افتتاحی میچ میں میکسیکو نے...

واضح رہے کہ فیفا ورلڈ کپ فٹبال کے افتتاحی میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقا کو 0-2 کی شکست دی تھی۔

جنوبی افریقین کھلاڑیوں نے کھیل کے دوران انتہائی رف کھیل کا مظاہرہ کیا جس پر ریفری نے 2 کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان بدر کیا اور جنوبی افریقا نے بقیہ میچ 9 کھلاڑیوں سے کھیلا جبکہ کھیل کے آخری منٹوں میکسیکو کے کھلاڑی کو بھی ریڈ کارڈ کا سامنا رہا۔

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