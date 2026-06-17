 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

اسلام آباد ہائیکورٹ میں بانی پی ٹی آئی، بشریٰ بی بی کی درخواست سماعت کیلئے مقرر

اویس یوسفزئی
تازہ ترین
قومی خبریں
17 جون ، 2026
اسلام آباد ہائیکورٹ میں بانی پی ٹی آئی، بشریٰ بی بی کی درخواست سماعت کیلئے مقرر

اسلام آباد ہائیکورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کےلیے مقرر کردی۔

190 ملین پاؤنڈ کیس میں عدالت عالیہ اسلام آباد کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات کے ساتھ درخواست کل سماعت کےلیے مقرر کی ہیں۔ 

چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے،190 ملین پاؤنڈ کیس میں مرکزی اپیلیں بھی کل سماعت کے لیے مقرر ہیں۔

بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے وکالت ناموں پر دستخط نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئیں۔

عدالت عالیہ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے وکلاء کو دلائل کےلیے حتمی مہلت دے رکھی ہے۔

قومی خبریں سے مزید