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سرگودھا: شوہر نے 2 کزنز کیساتھ ملکر بیوی کو زہر دیدیا

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قومی خبریں
23 جون ، 2026
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

سرگودھا میں شوہر نے اپنے 2 کزنز کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو زہر دے کر قتل کر دیا۔

پولیس کے مطابق ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔

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پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کا واقعہ 12 جون کو پیش آیا تھا۔

پولیس نےخاتون کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔

ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں چھاپے مار رہی ہے۔

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