سرگودھا: شوہر نے 2 کزنز کیساتھ ملکر بیوی کو زہر دیدیا

سرگودھا میں شوہر نے اپنے 2 کزنز کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو زہر دے کر قتل کر دیا۔
پولیس کے مطابق ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔
پولیس نےخاتون کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔
ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں چھاپے مار رہی ہے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔