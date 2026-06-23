خیرپور کے سہتو۔1 کنویں سے گیس کی پیداوار شروع ہوگئی، او جی ڈی سی ایل

صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں سہتو۔1 کنویں سے گیس کی پیداوار کا آغاز ہوگیا ہے۔
اس حوالے سے اسلام آباد سے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ (او جی ڈی سی ایل) کے ترجمان نے کہا کہ سہتو۔1 کنویں سے یومیہ 60 لاکھ مکعب فٹ گیس کی پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔
ترجمان کے مطابق گیس ترسیل کیلئے 5 کلومیٹر پائپ لائن بچھا کر سنجھورو پلانٹ سے منسلک کر دی گئی ہے۔
او جی ڈی سی ایل کے ترجمان نے کہا کہ حاصل شدہ گیس سنجھورو پلانٹ میں پراسیسنگ کے بعد سوئی سدرن نیٹ ورک میں شامل کی جا رہی ہے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔