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محمود اچکزئی نے شہباز شریف کو طاقتور وزیراعظم بننے کا راستہ بتا دیا

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قومی خبریں
23 جون ، 2026
محمود اچکزئی نے شہباز شریف کو طاقتور وزیراعظم بننے کا راستہ بتا دیا

قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے شہباز شریف کو ملک کا طاقتور وزیراعظم بننے کا راستہ بتادیا۔

قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں محمود اچکزئی نے کہا کہ آپ پارلیمان کو مضبوط کرکے پاکستان کے سب سے طاقتور وزیراعظم بن جائیں، ہم آپ کی مکمل حمایت اور سپورٹ کریں گے۔

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وزیراعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو مشورہ دیا ہے کہ آج اختلافی معاملات پر بات کرنے کا دن نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ہر علاقہ ہے، شہباز شریف، آپ آزاد کشمیر میں ایک وفد بھیجیں جو جا کر بات کرے۔

محمود اچکزئی کی تقریر کو سرکاری ٹی وی نے براہ راست نہیں دکھایا، ویب اسٹریمنگ بھی تقریر شروع ہوتے ہی بند کردی گئی۔

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