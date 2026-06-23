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آزاد کشمیر بحران پر میرے ریمارکس دیانتدارانہ تھے، خواجہ آصف

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زرمین زہرا
تازہ ترین
قومی خبریں
23 جون ، 2026
آزاد کشمیر بحران پر میرے ریمارکس دیانتدارانہ تھے، خواجہ آصف

وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر بحران سے متعلق میرے ریمارکس صاف گو اور دیانتدارانہ تھے۔

اسلام آباد سے جاری بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ جن لوگوں کے خفیہ اور منفی ایجنڈے ہیں وہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ میرے آزاد جموں و کشمیر کے بحران سے متعلق ریمارکس صاف گو اور دیانتدارانہ تھے، یہ لوگ مجھ سے کشمیر کو، پاکستان سے کشمیر کو یا پاکستان کو کشمیر سے جدا نہیں کرسکتے۔

وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ان کشمیریوں کی قربانیاں جنہوں نے اکتوبر 1947ء میں ہجرت کر کے پاکستان کارخ کیا، وہ تاریخ میں درج ہیں۔

خواجہ آصف نے آئی پی پیز معاملے پر ایک حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے کو غلط قرار دیدیا

وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے آئی پی پیز معاملے پر ایک حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے کو غلط قرار دیدیا۔

اُن کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد 78 سال سے قربانیوں، شہادتوں اور جیلوں میں قید کی طویل داستان ہے۔

خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا  کشمیرکاز سے وابستگی کا ثبوت ہمارے شہداء کے خون میں موجود ہے، جو 5 جنگوں میں بہایا گیا۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کشمیر کاز سے وابستگی کا ثبوت یو این قراردادوں کے مطابق حق خودارادیت اور ریفرنڈم کے اصولی مؤقف پر مبنی ہے۔

وزیر دفاع نے کہا کہ آزاد کشمیر سے پاکستان کے خلاف اٹھنے والی بیرونی اور منفی ایجنڈے سے متاثر آوازوں کا سختی سے جواب دیا جانا چاہیے۔

اُن کا کہنا تھا کہ کچھ کشمیری وہ ہیں، جنہوں نے ہجرت کی قربانیاں دیں، کچھ وہ ہیں جو آج بھی مقبوضہ کشمیر میں اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔

خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کے سپاہیوں کی حفاظت میں دہائیوں سے امن میں رہنے والے آزاد کشمیر کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر کے عوام اور مہاجرین کی قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام اور مہاجرین کی قربانیوں کو کم تر سمجھنا کشمیر کے مقصد کی نفی کے مترادف ہے، ’کشمیریت‘ کی تعریف پیدائشی سرٹیفکیٹس سے نہیں بلکہ وہ جدوجہد اور قربانیاں ہیں، جو تقریباً 8 دہائیوں سے پاکستانیوں سمیت تمام لوگوں نے دی ہیں۔

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