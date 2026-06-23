 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

خواجہ آصف نے آئی پی پیز معاملے پر ایک حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے کو غلط قرار دیدیا

تازہ ترین
قومی خبریں
23 جون ، 2026
خواجہ آصف نے آئی پی پیز معاملے پر ایک حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے کو غلط قرار دیدیا

وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے آئی پی پیز معاملے پر ایک حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے کو غلط قرار دیدیا۔

قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران خواجہ آصف نے اپوزیشن کو وزیراعظم کی مذاکرات کی پیشکش پر مثبت جواب دینے کا مشورہ دیا۔

ایرانی صدر کا استقبال کریں، آج اختلافی معاملات پر بات کرنے کا دن نہیں، شہباز شریف کا اپوزیشن کو مشورہ

وزیراعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو مشورہ دیا ہے کہ آج اختلافی معاملات پر بات کرنے کا دن نہیں ہے۔

انہوں نے اپوزیشن سے کہا کہ وہ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو کھلے دل سے تسلیم کریں۔

وزیر دفاع نے مزید کہا کہ وزیراعظم جب ایوان میں آئے تو حزب اختلاف سے ملے، پی ٹی آئی دور حکومت میں کیا کبھی ایسا ہوا تھا، اس وقت کرسی موڑ کر بیٹھا جاتا تھا، وزیراعظم نئی روایات ڈال رہے ہیں، اسے اپنائیں۔

اُن کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے پاکستان کی جو عالمی سطح پر عزت کروائی ہے اس کو بھی کھلے دل سے تسلیم کریں۔

محمود اچکزئی نے شہباز شریف کو طاقتور وزیراعظم بننے کا راستہ بتا دیا

قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے شہباز شریف کو ملک کا طاقتور وزیراعظم بننے کا راستہ بتادیا۔

خواجہ آصف نے آئی پی پیز معاملے پر ایک حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ پی ٹی آئی دور میں بھی آئی پی پیز لگیں، یہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے آئی پی پیز سے مذاکرات میں ساڑھے 3 ہزار ارب روپے کا بوجھ کم کیا، اس کا تو اپوزیشن نے ذکر نہیں کیا۔

قومی خبریں سے مزید