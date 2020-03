مدیحہ افتخار کا معذور افراد کیلئے خصوصی پیغام

View this post on Instagram

I am Madiha Iftikhar Corona virus se bachao humare hath mein hey. Apne hathon ko sabun or pani se kam az kam 20 seconds tak bar bar dhoyen. Na haath milayein or ma galle mille Plz stay at home. Hum se hey Pakistan. This is a public service message for covid-19 through sign language for those people who are deaf and mute. . . . Concept designed by @shizzlemeerza #madihaiftikharofficial #madihaiftikhar #publicservicemessage #pakistantelevision #deafandmute #speacialneed #disablepeople #pakistandeafcommunity #internationaldeafcommunity #covid19 #coronavirus #signlanguage #psl #palistansignlanguage #quarantine #stayhome #washhands #nohamdshake #socialdistance #nohugs #keepclean