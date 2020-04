View this post on Instagram

Ramdan mubarak. Allah tala hum sabko apne hifzo amaan me rkhei, humaray baro ka saya humpar humesha issi trha qaem rkhei Ameen, hume sehat dei, jo bemaar hai unko sehat dei, hum par reham karei, beshak Allah tala hum sabki duai sunraha ha. ️