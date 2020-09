جنسی زیادتی کیخلاف آواز اُٹھانے کا وقت آگیا ہے، سونیا حسین

View this post on Instagram

Enough is enough!!! No more injustice. No more sexual or verbal harassment in pakistan We want a better place to be. It’s time to raise your voice. اب بس !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بہت ہوگیا !!!!! باہر نکلو !!!! آواز اُٹھاؤ !!!!! ۔ Come join me and my fellows for a peaceful protest at karachi press club tomorrow. 14th September 2020 , 5pm- 7pm. ️️ Are we all together???????? #letsjoinhands #nomercyforrapists @friehaaltaf @yasir.hussain131 @manshapasha @ayesha.m.omar @ashrafrubina @mahirahkhan @rasikhismailkhan @ugsid @ansari.bushra @sanammody @thesaniasaeed @angelinemalikofficial @iamshaniera @iamshaistalodhi @adnansid1 @adnansarwar11 @adeelhusain78 @ushnashah #sonyahussyn