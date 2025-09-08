MTV VMAs 2025 winner list: Lady Gaga, Sabrina Carpenter bag huge wins 

The prestigious annual music awards gala MTV VMAs have finally rewarded the best talents with esteemed recognitions.
Taking place at the UBS Arena in Elmont, New York on Sunday, September 7, the 2025 MTV Video Music Awards is unfolding as a star-studded spectacle, packed with electrifying performances, jaw-dropping red carpet fashion, and unforgettable moments keeping fans buzzing worldwide.
The event – currently being broadcasted live – continues to roll out the winners, with some victors already announced.
From Lady Gaga’s Artist of the Year award and ROSÉ & Bruno Mars’ APT winning Song of the Year to Sabrina Carpenter’s Best Album honor and Alex Warren’s New Artist recognition, here’s a list of winners from the 2025 MTV VMAs.
Video of the Year
WINNER- Ariana Grande – brighter days ahead
Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
Kendrick Lamar – Not Like Us
Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile
ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Sabrina Carpenter – Manchild
The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
Song of the Year
Alex Warren – Ordinary
Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
Doechii – Anxiety
Ed Sheeran – Sapphire
Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
Lorde – What Was That
Tate McRae – Sports Car
The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
WINNER - ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Artist of the Year
Bad Bunny
Beyoncé
Kendrick Lamar
Morgan Wallen
Taylor Swift
The Weeknd
WINNER - Lady Gaga
Best New Artist
Ella Langley
Gigi Perez
Lola Young
sombr
The Marías
WINNER - Alex Warren
Best Pop Artist
Ariana Grande
Charli xcx
Justin Bieber
Lorde
Miley Cyrus
Sabrina Carpenter
Tate McRae
MTV Push Performance of the Year
Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)
Ayra Starr – Last Heartbreak Song
Mark Ambor – Belong Together
Lay Bankz – Graveyard
Dasha – Bye Bye Bye
WINNER - KATSEYE – Touch
Jordan Adetunji – KEHLANI
Leon Thomas – YES IT IS
Livingston – Shadow
Damiano David – Next Summer
Gigi Perez – Sailor Song
ROLE MODEL – Sally, When the Wine Runs Out
Best Collaboration
Bailey Zimmerman with Luke Combs – Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)
Kendrick Lamar & SZA – luther
Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile
Post Malone ft. Blake Shelton – Pour Me a Drink
ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Selena Gomez, Benny Blanco – Sunset Blvd
Best Pop
Alex Warren – Ordinary
Ariana Grande – brighter days ahead
Ed Sheeran – Sapphire
Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile
ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Sabrina Carpenter – Manchild
Best Hip-Hop
Doechii – Anxiety
Drake – NOKIA
Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me
GloRilla ft. Sexyy Red – WHATCHU KNO ABOUT ME
Kendrick Lamar – Not Like Us
LL COOL J ft. Eminem – Murdergram Deux
Travis Scott – 4X4
Best R&B
Chris Brown – Residuals
Leon Thomas & Freddie Gibbs – MUTT (REMIX)
PARTYNEXTDOOR – N o C h i l l
Summer Walker – Heart of a Woman
SZA – Drive
The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
WINNER - Mariah Carey – Type Dangerous
Best Alternative
Gigi Perez – Sailor Song
Imagine Dragons – Wake Up
Lola Young – Messy
mgk & Jelly Roll – Lonely Road
The Marías – Back to Me
WINNER - sombr – back to friends
Best Rock
Coldplay – ALL MY LOVE
Evanescence – Afterlife (From the Netflix Series ‘Devil May Cry’)
Green Day – One Eyed Bastard
Lenny Kravitz – Honey
Linkin Park – The Emptiness Machine
twenty one pilots – The Contract
Best Latin
Bad Bunny – BAILE INoLVIDABLE
J Balvin – Rio
KAROL G – Si Antes Te Hubiera Conocido
Peso Pluma – LA PATRULLA
Rauw Alejandro & Romeo Santos – Khé?
Shakira – Soltera
Best K-Pop
aespa – Whiplash
JENNIE – like JENNIE
Jimin – Who
JISOO – earthquake
WINNER - LISA ft. Doja Cat & RAYE – Born Again
Stray Kids – Chk Chk Boom
ROSÉ – toxic till the end
Best Afrobeats
Asake & Travis Scott – Active
Burna Boy ft. Travis Scott – TaTaTa
MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (FLY) (Remix)
Rema – Baby (Is It a Crime)
Tems ft. Asake – Get It Right
WINNER - Tyla – PUSH 2 START
Wizkid ft. Brent Faiyaz – Piece of My Heart
Best Country
Chris Stapleton – Think I’m in Love with You
Cody Johnson with Carrie Underwood – I’m Gonna Love You
Jelly Roll – Liar
Lainey Wilson – 4x4xU
WINNER - Megan Moroney – Am I Okay?
Morgan Wallen – Smile
Best Album
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Kendrick Lamar – GNX
Lady Gaga – Mayhem
Morgan Wallen – I’m the Problem
WINNER - Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Best Long Form Video
Ariana Grande – brighter days ahead
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Short Film)
Damiano David – FUNNY little STORIES
Mac Miller – Balloonerism
Miley Cyrus – Something Beautiful
The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Video for Good
Burna Boy – Higher
Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish
Doechii – Anxiety
Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me
Selena Gomez, Benny Blanco – Younger and Hotter Than Me
Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking
Song of the Summer
Addison Rae – Headphones On
Alex Warren – Ordinary
Benson Boone – Mystical Magical
BigXthaPlug & Bailey Zimmerman – All the Way
Chappell Roan – The Subway
Demi Lovato – Fast
Doja Cat – Jealous Type
Huntr/x – Golden
Jessie Murph – Blue Strips
Justin Bieber – Daisies
Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)
Morgan Wallen & Tate McRae – What I Want
Ravyn Lenae Featuring Rex Orange County – Love Me Not
Sabrina Carpenter – Manchild
Sombr – 12 to 12
WINNER: Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)
Best Direction
Ariana Grande – brighter days ahead
Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish
Kendrick Lamar – Not Like Us
Lady Gaga – Abracadabra
ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Sabrina Carpenter – Manchild
Best Art Direction
Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish
Kendrick Lamar – Not Like Us
Lady Gaga – Abracadabra
Lorde – Man of the Year
Miley Cyrus – End of the World
ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Best Cinematography
Ariana Grande – brighter days ahead
Ed Sheeran – Sapphire
Kendrick Lamar – Not Like U
Lady Gaga – Abracadabra
Miley Cyrus – Easy Lover
Sabrina Carpenter – Manchild
Best Editing
Charli XCX – Guess featuring Billie Eilish
Ed Sheeran – Sapphire
Kendrick Lamar – Not Like Us
Lady Gaga – Abracadabra
Sabrina Carpenter – Manchild
Tate McRae – Just Keep Watching (from ‘F1® The Movie’)
Best Choreography
Doechii – Anxiety
FKA twigs – Eusexua
Kendrick Lamar – Not Like Us
Lady Gaga – Abracadabra
Tyla – PUSH 2 START
Zara Larsson – Pretty Ugly
Best Visual Effects
Ariana Grande – brighter days ahead
Lady Gaga – Abracadabra
ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Sabrina Carpenter – Manchild