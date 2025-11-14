2025 Latin Grammys winner list: Bad Bunny, Karol G celebrate big victories

The Latin Grammys are finally here to honor outstanding artists with prestigious awards.
Held at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas on Thursday, November 13, the 2025 Latin Grammys was hosted by Maluma and Roselyn Sánchez, and recognized the incredible talents of the Latin music world.
Dominating this year’s nominations was Bad Bunny with 12 nods, followed by Édgar Barrera and the duo CA7RIEL & Paco Amoroso with 10 recognitions each.
The star-studded night was dominated by the MONACO singer, who bagged five impressive wins, including Album of the Year for his seventh studio album, Debí Tirar Más Fotos.
Here’s the complete winner list of the 2025 Latin Grammy Awards.
Record Of The Year
Palmeras En El Jardín — Alejandro Sanz
Album Of The Year
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Song Of The Year
‘Si Antes Te Hubiera Conocido’
Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)
Best New Artist
Paloma Morphy
Best Contemporary Pop Album
¿Y Ahora Qué? — Alejandro Sanz
Best Traditional Pop Album
Bogotá — Andrés Cepeda
Best Pop Song
‘El Día Del Amigo’
Papota — Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero,
Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver,
songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)
Best Latin Electronic Music Performance
‘Veneka’
Rawayana Featuring Akapellah
Best Urban/Urban Fusion Performance
‘Dtmf’
Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
Best Reggaeton Performance
‘Voy A Llevarte Pa Pr’
Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
Best Urban Music Album
Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
Best Rap/Hip Hop Song
‘Fresh’
Trueno, songwriter (Trueno)
Best Urban Song
‘DtMF’
Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich,
Benjamin Falik, Roberto Jose Rosado Torres, Hugo Rene
Sencion Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny)
Best Rock Album
Novela — Fito Paez
Best Rock Song (TIE)
‘La Torre’
R — RENEE, songwriter (RENEE)
&
‘Sale El Sol’
Novela — Fito Paez, songwriter (Fito Paez)
Best Pop/Rock Album
Ya Es Mañana — Morat
Best Pop/Rock Song
‘Desastres Fabulosos’
Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler,
songwriters (Jorge Drexler & Conociendo Rusia)
Best Alternative Music Album
Papota — CA7RIEL & Paco Amoroso
Best Alternative Song
‘#Tetas’
Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL,
Gale, Vicente Jiménez ‘Vibarco’ & Federico Vindver,
songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)
Best Salsa Album
Fotografías — Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
Best Cumbia/Vallenato Album
El Último Baile — Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
Best Merengue/Bachata Album
Novato Apostador — Eddy Herrera
Best Traditional Tropical Album
Raíces — Gloria Estefan
Best Contemporary Tropical Album
Puñito De Yocahú — Vicente García
Best Tropical Song
‘Si Antes Te Hubiera Conocido’
Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G,
songwriters (Karol G)
Best Singer-Songwriter Album
Cancionera — Natalia Lafourcade
Best Singer-Songwriter Song
‘Cancionera’
Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)
Best Ranchero/Mariachi Album
¿Quién + Como Yo? — Christian Nodal
Best Banda Album
4218 — Julión Álvarez y su Norteño Banda
Best Tejano Album
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) — Bobby Pulido
Best Norteño Album
La Lotería — Los Tigres Del Norte
Best Contemporary Mexican Music Album
Palabra De To’s (Seca) — Carín León
Best Regional Song
‘La Lotería’
Luciano Luna, songwriter (Los Tigres Del Norte)
Best Instrumental Album
Y El Canto De Todas — Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic
Orchestra
Best Folk Album
Joropango — Kerreke, Daniela Padrón
Best Tango Album
En Vivo 20 Años — Tanghetto
Best Flamenco Album
Flamencas — Las Migas
Best Roots Song
‘Aguacero’
Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio & Rodner Padilla,
songwriters (Luis Enrique, C4 Trío)
Best Latin Jazz/Jazz Album (TIE)
Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC — Hamilton De Holanda
&
Cuba & Beyond — Chucho Valdés & Royal Quartet
Best Christian Album (Spanish Language)
Legado — Marcos Witt
Best Portuguese Language Christian Album
Memóri4s (Ao Vivo) — Eli Soares
Best Portuguese Language Contemporary Pop Album
Caju — Liniker
Best Portuguese Language Rock or Alternative Album
O Mundo Dá Voltas — Baianasystem
Best Portuguese Language Urban Performance
‘Caju’
Caju — Liniker
Best Samba/Pagode Album
Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) — Sorriso Maroto
Best MPB (Musica Popular Brasileira)/MAPB (Música Afro Portuguesa Brasileira) Album
Um Mar Pra Cada Um — Luedji Luna
Best Sertaneja Music Album
José & Durval — Chitãozinho & Xororó
Best Portuguese Language Roots Album
Dominguinho — João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Best Portuguese Language Song
‘Veludo Marrom’
Caju — Liniker, songwriter (Liniker)
Best Children’s Album
Los Nuevos Canticuentos — Canticuentos, Coro de Ríogrande
Best Classical Album
Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World — Isabel Dobarro; Javier Monteverde, album producer
Best Classical Contemporary Composition
‘Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make,
Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And
Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable’
Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina — Gabriela Ortiz, composer (Gustavo Dudamel, Los
Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale)
Best Music For Visual Media
Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix) — Camilo Sanabria (Camilo Sanabria, artist); Camilo Sanabria, composer
Best Arrangement
‘Camaleón’
Cesar Orozco, arranger (Cesar Orozco & Son Ahead)
Best Recording Package
‘Cuarto Azul’
Christian Molina, art director (Aitana)
Songwriter of the Year
Edgar Barrera
Best Engineered Album
Cancionera — Jack Lahana, engineer; Jack Lahana, mixer; Bernie
Grundman, mastering engineer (Natalia Lafourcade)
Producer of the Year (TIE)
Rafa Arcaute, Federico Vindver
‘El Día Del Amigo’ – CA7RIEL & Paco Amoroso
‘Impostor’ – CA7RIEL & Paco Amoroso
‘La Noche De Tu Amor’ – ATGGT, Victoria May
‘Los Ejes De Mi Carreta’ – ATGGT, Victoria May
‘Re Forro’ – CA7RIEL & Paco Amoroso
‘#Tetas’ — CA7RIEL & Paco Amoroso
&
Nico Cotton
‘Agridulce’ – Bhavi, Duki
‘Carne Viva’ – Blair, Dillom
‘Cuarto Azul’ – Aitana
‘Desastres Fabulosos’ – Jorge Drexler, Conociendo Rusia
‘Latinaje’ – Cazzu
‘Museo Del Prado’ – Manuel Carrasco
‘Perfecto Final’ – Conociendo Rusia, Nathy Peluso
‘Una Noche Contigo’ – Juanes
‘Ya Es Mañana’ – Morat
Best Short Form Music Video
‘#Tetas’
CA7RIEL & Paco Amoroso
Martin Piroyansky, video director; Pío Filgueira Risso &
Lula Meliche, video producers
Best Long Form Music Video
Papota (Short Film)
CA7RIEL & Paco Amoroso
Martin Piroyansky, video director; Federico Ameglio,
Chino Fernández & Lula Meliche, video producers