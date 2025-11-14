Entertainment

2025 Latin Grammys winner list: Bad Bunny, Karol G celebrate big victories

From Bad Bunny’s Album of the Year to Karol G’s Song of the Year, here’s a complete winner list of the 2025 Latin Grammy Awards

  • By Sidra Khan
  • |
2025 Latin Grammys winner list: Bad Bunny, Karol G celebrate big victories
2025 Latin Grammys winner list: Bad Bunny, Karol G celebrate big victories

The Latin Grammys are finally here to honor outstanding artists with prestigious awards.

Held at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas on Thursday, November 13, the 2025 Latin Grammys was hosted by Maluma and Roselyn Sánchez, and recognized the incredible talents of the Latin music world.

Dominating this year’s nominations was Bad Bunny with 12 nods, followed by Édgar Barrera and the duo CA7RIEL & Paco Amoroso with 10 recognitions each.

The star-studded night was dominated by the MONACO singer, who bagged five impressive wins, including Album of the Year for his seventh studio album, Debí Tirar Más Fotos.

Here’s the complete winner list of the 2025 Latin Grammy Awards.

Record Of The Year

Palmeras En El Jardín — Alejandro Sanz

Album Of The Year

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Song Of The Year

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)

Best New Artist

Paloma Morphy

Best Contemporary Pop Album

¿Y Ahora Qué? — Alejandro Sanz

Best Traditional Pop Album

Bogotá — Andrés Cepeda

Best Pop Song

‘El Día Del Amigo’

Papota — Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero,

Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver,

songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Best Latin Electronic Music Performance

‘Veneka’

Rawayana Featuring Akapellah

Best Urban/Urban Fusion Performance

‘Dtmf’

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Best Reggaeton Performance

‘Voy A Llevarte Pa Pr’

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Best Urban Music Album

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Best Rap/Hip Hop Song

‘Fresh’

Trueno, songwriter (Trueno)

Best Urban Song

‘DtMF’

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich,

Benjamin Falik, Roberto Jose Rosado Torres, Hugo Rene

Sencion Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny)

Best Rock Album

Novela — Fito Paez

Best Rock Song (TIE)

‘La Torre’

R — RENEE, songwriter (RENEE)

&

‘Sale El Sol’

Novela — Fito Paez, songwriter (Fito Paez)

Best Pop/Rock Album

Ya Es Mañana — Morat

Best Pop/Rock Song

‘Desastres Fabulosos’

Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler,

songwriters (Jorge Drexler & Conociendo Rusia)

Best Alternative Music Album

Papota — CA7RIEL & Paco Amoroso

Best Alternative Song

‘#Tetas’

Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL,

Gale, Vicente Jiménez ‘Vibarco’ & Federico Vindver,

songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Best Salsa Album

Fotografías — Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Best Cumbia/Vallenato Album

El Último Baile — Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

Best Merengue/Bachata Album

Novato Apostador — Eddy Herrera

Best Traditional Tropical Album

Raíces — Gloria Estefan

Best Contemporary Tropical Album

Puñito De Yocahú — Vicente García

Best Tropical Song

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G,

songwriters (Karol G)

Best Singer-Songwriter Album

Cancionera — Natalia Lafourcade

Best Singer-Songwriter Song

‘Cancionera’

Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)

Best Ranchero/Mariachi Album

¿Quién + Como Yo? — Christian Nodal

Best Banda Album

4218 — Julión Álvarez y su Norteño Banda

Best Tejano Album

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) — Bobby Pulido

Best Norteño Album

La Lotería — Los Tigres Del Norte

Best Contemporary Mexican Music Album

Palabra De To’s (Seca) — Carín León

Best Regional Song

‘La Lotería’

Luciano Luna, songwriter (Los Tigres Del Norte)

Best Instrumental Album

Y El Canto De Todas — Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic

Orchestra

Best Folk Album

Joropango — Kerreke, Daniela Padrón

Best Tango Album

En Vivo 20 Años — Tanghetto

Best Flamenco Album

Flamencas — Las Migas

Best Roots Song

‘Aguacero’

Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio & Rodner Padilla,

songwriters (Luis Enrique, C4 Trío)

Best Latin Jazz/Jazz Album (TIE)

Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC — Hamilton De Holanda

&

Cuba & Beyond — Chucho Valdés & Royal Quartet

Best Christian Album (Spanish Language)

Legado — Marcos Witt

Best Portuguese Language Christian Album

Memóri4s (Ao Vivo) — Eli Soares

Best Portuguese Language Contemporary Pop Album

Caju — Liniker

Best Portuguese Language Rock or Alternative Album

O Mundo Dá Voltas — Baianasystem

Best Portuguese Language Urban Performance

‘Caju’

Caju — Liniker

Best Samba/Pagode Album

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) — Sorriso Maroto

Best MPB (Musica Popular Brasileira)/MAPB (Música Afro Portuguesa Brasileira) Album

Um Mar Pra Cada Um — Luedji Luna

Best Sertaneja Music Album

José & Durval — Chitãozinho & Xororó

Best Portuguese Language Roots Album

Dominguinho — João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Best Portuguese Language Song

‘Veludo Marrom’

Caju — Liniker, songwriter (Liniker)

Best Children’s Album

Los Nuevos Canticuentos — Canticuentos, Coro de Ríogrande

Best Classical Album

Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World — Isabel Dobarro; Javier Monteverde, album producer

Best Classical Contemporary Composition

‘Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make,

Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And

Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable’

Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina — Gabriela Ortiz, composer (Gustavo Dudamel, Los

Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale)

Best Music For Visual Media

Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix) — Camilo Sanabria (Camilo Sanabria, artist); Camilo Sanabria, composer

Best Arrangement

‘Camaleón’

Cesar Orozco, arranger (Cesar Orozco & Son Ahead)

Best Recording Package

‘Cuarto Azul’

Christian Molina, art director (Aitana)

Songwriter of the Year

Edgar Barrera

Best Engineered Album

Cancionera — Jack Lahana, engineer; Jack Lahana, mixer; Bernie

Grundman, mastering engineer (Natalia Lafourcade)

Producer of the Year (TIE)

Rafa Arcaute, Federico Vindver

‘El Día Del Amigo’ – CA7RIEL & Paco Amoroso

‘Impostor’ – CA7RIEL & Paco Amoroso

‘La Noche De Tu Amor’ – ATGGT, Victoria May

‘Los Ejes De Mi Carreta’ – ATGGT, Victoria May

‘Re Forro’ – CA7RIEL & Paco Amoroso

‘#Tetas’ — CA7RIEL & Paco Amoroso

&

Nico Cotton

‘Agridulce’ – Bhavi, Duki

‘Carne Viva’ – Blair, Dillom

‘Cuarto Azul’ – Aitana

‘Desastres Fabulosos’ – Jorge Drexler, Conociendo Rusia

‘Latinaje’ – Cazzu

‘Museo Del Prado’ – Manuel Carrasco

‘Perfecto Final’ – Conociendo Rusia, Nathy Peluso

‘Una Noche Contigo’ – Juanes

‘Ya Es Mañana’ – Morat

Best Short Form Music Video

‘#Tetas’

CA7RIEL & Paco Amoroso

Martin Piroyansky, video director; Pío Filgueira Risso &

Lula Meliche, video producers

Best Long Form Music Video

Papota (Short Film)

CA7RIEL & Paco Amoroso

Martin Piroyansky, video director; Federico Ameglio,

Chino Fernández & Lula Meliche, video producers

Advertisement
You Might Like:
Advertisement

Charli XCX reveals ‘Chain of Love’ details after ‘Wuthering Heights’ trailer

Charli XCX reveals ‘Chain of Love’ details after ‘Wuthering Heights’ trailer
'Wuthering Heights' official trailer featuring Margot Robbie, Jacob Elordi has been released

Paris Jackson suffers legal defeat in ongoing dispute with Michael Jackson estate

Paris Jackson suffers legal defeat in ongoing dispute with Michael Jackson estate
Paris Jackson’s claims against Michael Jackson’s estate face major court reversal

Billie Eilish rips Elon Musk with expletives as he eyes trillionaire status

Billie Eilish rips Elon Musk with expletives as he eyes trillionaire status
The ‘Birds of a Feather’ hitmaker unleashes a fierce expletive attack on Elon Musk as he’s set to become world’s 1st trillionaire

Celebrity divorces in 2025: From JLo, Ben Affleck to Nicole Kidman, Keith Urban

Celebrity divorces in 2025: From JLo, Ben Affleck to Nicole Kidman, Keith Urban
From Jennifer Lopes & Ben Affleck’s messy split to Nicole Kidman & Keith Urban’s shocking separation, here’s a list of celebrity divorces in 2025

'Wuthering Heights trailer': Margot Robbie, Jacob Elordi ignite screen with gothic romance

'Wuthering Heights trailer': Margot Robbie, Jacob Elordi ignite screen with gothic romance
'Wuthering Heights' is set for a Valentine’s Weekend 2026 release

Miley Cyrus drops new song 'Dream As One' from ‘Avatar: Fire and Ash’

Miley Cyrus drops new song 'Dream As One' from ‘Avatar: Fire and Ash’
Miley Cyrus' finally releases soulful new track 'Dream As One' from 'Avatar 3' releasing in December

‘It Ends With Us’ author makes new claims on Blake Lively, Justin Baldoni's bond

‘It Ends With Us’ author makes new claims on Blake Lively, Justin Baldoni's bond
Blake Lively and Justin Baldoni put 'It Ends With Us' author Colleen Hoover in difficult situation

Bad Bunny shines bright at 2025 Latin Grammys with five impressive honors

Bad Bunny shines bright at 2025 Latin Grammys with five impressive honors
The ‘MONACO’ singer wins five awards including Album of the Year at the 2025 Latin Grammys

David Coverdale, Whitesnake and Deep Purple lead singer, retires from music

David Coverdale, Whitesnake and Deep Purple lead singer, retires from music
Iconic rock bands Whitesnake and Deep Purple frontman, David Coverdale, announces retirement at 74

Cardi B becomes mom of four after welcoming first child with Stefon Diggs

Cardi B becomes mom of four after welcoming first child with Stefon Diggs
Cardi B also shares three children with estranged husband Offset — Kulture, 7, Wave, 3, and Blossom, 1

Lady Gaga, fiancé Michael Polansky's wedding plans revealed

Lady Gaga, fiancé Michael Polansky's wedding plans revealed
The 'Poker Face' singer and Michael Polansky were first romantically linked in late 2019

Why FX axed 'English Teacher' after Season 2? Allegations or poor views?

Why FX axed 'English Teacher' after Season 2? Allegations or poor views?
The 'English Teacher' has been cancelled after Season 2 despite perfect Rotten Tomatoes ratings