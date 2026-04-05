Ranveer Singh wins top honour with 'Dhurandhar' at Chetak Screen Awards 2026 

Ranveer Singh and his movie Dhurandhar had the biggest night!
The Bajirao Mastani star's superhit movie, Dhurandhar and Dhurandhar 2, created history at the 2026 Chetak Screen Awards.
On Sunday, April 5, the action film won 14 awards, beating films such as Dhadak 2, Homebound, Haq, Saiyaara, Sitaare Zameen Par, Superboys of Malegaon and Chhaava.
The blockbuster swept multiple categories, including Best Actor (Male) for Ranveer Singh.
Notably, Best Cinematography, Best Visual Effects, Best Sound Design, Best Background Score, and Best Choreography, among others.
Ranveer defeated other nominees Vicky Kaushal (Chhaava), Siddhant Chaturvedi (Dhadak 2), Vishal Jethwa (Homebound), Ishaan Khatter (Homebound), Manoj Bajpayee (Jugnuma: The Fable) and Adarsh Gourav (Superboys of Malegaon).
However, the Best Actor (female) category was bagged by Yami Gautam, who is the life partner of the Dhar director, Aditya Dhar.
During the star-studded event, late Indian actor Dharmendra was also honored with a prestigious accolade, which was accepted by his youngest son, Bobby Deol.
Following is the full list of winners at Chetak Screen Awards 2026:
Best Film
Dhadak 2 – Karan Johar, Umesh Kumar Bhansal, Adar Poonawalla, Apoorva Mehta, Meenu Aroraa, Somen Mishra, Pragati Deshmukh, Marijke DeSouza
Dhurandhar – Jyoti Deshpande, Lokesh Dhar, Aditya Dhar
Haq – Vineet Jain, Vishal Gurnani, Harman Baweja, Juhi Parekh Mehta, Amrita Pandey, Suparn S Varma, Rowena Baweja, Sandeep Singh
Homebound – Karan Johar, Adar Poonawalla, Apoorva Mehta, Somen Mishra, Marijke DeSouza, Melita Toscan Du Plantier – WINNER
Saiyaara – Akshaye Widhani
Sitaare Zameen Par – Aamir Khan, Aparna Purohit
Superboys Of Malegaon – Zoya Akhtar (Producer), Reema Kagti (Producer), Ritesh Sidhwani (Producer), Farhan Akhtar (Producer), Angad Dev Singh (Co-Producer), Kassim Jagmagia (Co-Producer), Vishal Ramchandani (Co-Producer)
Chhaava – Dinesh Vijan
Best Actor (Female)
Triptii Dimri – Dhadak 2
Yami Gautam Dhar – Haq – WINNER
Sonal Madhushankar – Humans in the Loop
Konkona Sen Sharma – Metro… In Dino
Monika Panwar – Nishaanchi
Radhika Apte – Sister Midnight
Kriti Sanon – Tere Ishk Mein
Best Actor (Male)
Vicky Kaushal – Chhaava
Siddhant Chaturvedi – Dhadak 2
Ranveer Singh – Dhurandhar – WINNER
Vishal Jethwa – Homebound
Ishaan Khatter – Homebound
Manoj Bajpayee – Jugnuma: The Fable
Adarsh Gourav – Superboys Of Malegaon
Best Director
Laxman Ramchandra Utekar – Chhaava
Aditya Dhar – Dhurandhar – WINNER
Suparn S Varma – Haq
Neeraj Ghaywan – Homebound
Raam Reddy — Jugnuma: The Fable
Mohit Suri – Saiyaara
Reema Kagti – Superboys Of Malegaon
Best Actor in a Supporting Role (Female)
Divya Dutta – Chhaava
Sheeba Chadha – Haq
Shalini Vatsa – Homebound – WINNER
Dolly Ahluwalia – Sitaare Zameen Par
Manjiri Pupala – Superboys Of Malegaon
Best Actor in a Supporting Role (Male)
Akshaye Khanna – Dhurandhar – WINNER
Rakesh Bedi – Dhurandhar
Naseeruddin Shah – Gustaakh Ishq
Saurabh Shukla – Jolly LLB 3
Deepak Dobriyal – Jugnuma: The Fable
Best Action
120 Bahadur – Amritpal Singh, Marek Svitek
Chhaava – Parvez Shaikh
Deva – Supreme Sundar, Abbas Ali Moghul, Anl Arasu, Vikram Dahiya, Parvez Shaikh
Dhurandhar – Aejaz Gulab, Sea Young Oh, Yannick Ben, Ramazan Bulut – WINNER
Jaat – Ram Laxman, V Venkat, Peter Hein, Anl Arasu
Best Background Score
Chhaava – AR Rahman
Dhurandhar – Shashwat Sachdev – WINNER
Haq – Sandeep Chowta
Homebound – Naren Chandavarkar, Benedict Taylor
Saiyaara – John Stewart Eduri
Best Choreography
Azaad – Ui Amma – Bosco Leslie Martis
Deva – Bhasad Macha – Bosco Leslie Martis
Dhurandhar – Shararat – Vijay Ganguly – WINNER
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari – Panwadi Song – Ganesh Acharya
Thamma – Dilbar Ki Aankhon Ka – Vijay Ganguly
Best Cinematography
Dhurandhar – Vikash Nowlakha – WINNER
Homebound – Pratik Shah
Humans in the Loop – Monica Tiwari, Harshit Saini, Gunjan Jaywant
Jugnuma: The Fable – Sunil Ramkrishna Borkar
Superboys of Malegaon – Swapnil. S. Sonawane (ISC)
Best Costume
Chhaava – Sheetal Iqbal Sharma – WINNER
Dhurandhar – Smriti Chauhan – WINNER
Gustaakh Ishq – Manish Malhotra, Shivank Vikram Kapoor
Homebound – Rohit Chaturvedi
Superboys of Malegaon – Bhawna Sharma
Best Dialogue
Dhurandhar – Aditya Dhar – WINNER
Haq – Reshu Nath
Homebound – Neeraj Ghaywan, Varun Grover, Shreedhar Dubey
Jolly LLB 3 – Subhash Kapoor
Superboys of Malegaon – Varun Grover, Shoaib Zulfi Nazeer
Best Editing
Dhurandhar – Shivkumar V. Panicker – WINNER
Haq – Ninad Khanolkar
Homebound – Nitin Baid
Saiyaara – Devendra Murdeshwar, Rohit Makwana
Superboys of Malegaon – Anand Subaya
Best Film for Gender Sensitivity
Dhadak 2 – Karan Johar, Umesh Kumar Bhansal, Adar Poonawalla, Apoorva Mehta, Meenu Aroraa, Somen Mishra, Pragati Deshmukh, Marijke DeSouza
Haq – Vineet Jain, Vishal Gurnani, Harman Baweja, Juhi Parekh Mehta, Amrita Pandey, Suparn S Varma, Rowena Baweja, Sandeep Singh – WINNER
Humans in the Loop – Mathivanan Rajendran, Sarabhi Ravichandran, Shilpa Kumar, Aranya Sahay
Mrs – Jyoti Deshpande, Harman Baweja, Pammi Baweja, Smitha Baliga
The Great Shamsuddin Family – Alok Jain, Ajit Andhare, Mahmood Farooqui
Best Film Writing (Story & Screenplay)
Dhurandhar – Aditya Dhar
Haq – Reshu Nath
Homebound – Basharat Peer, Neeraj Ghaywan, Sumit Roy – WINNER
Humans in the Loop – Aranya Sahay
Superboys of Malegaon – Varun Grover
Best Hairstyling & Make-Up
Chhaava – Shrikant Desai
Dhurandhar – Preetisheel Singh D’souza – WINNER
Emergency – Elizabeth Lawson Zeiss, Dhananjay M. Prajapat
Homebound – Khyati Malhotra
Superboys of Malegaon – Tarannum Khan, Avan Contractor, Dianne Commissariat
Best Song
Dhurandhar – Title Track, Dhurandhar (Shashwat Sachdev, Charanjit Ahuja)
Dhurandhar – Gehra Hua (Shashwat Sachdev)
Saiyaara – Title Track, Saiyaara (Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah, Arslan Nizami) – WINNER
Saiyaara – Barbaad (The Rish)
Saiyaara – Humsafar (Sachet-Parampara)
Best Lyrics
Dhurandhar – Gehra Hua – Irshad Kamil
Gustaakh Ishq – Ul Julool Ishq – Gulzar – WINNER
Homebound – Yaar Mere – Varun Grover
Saiyaara – Saiyaara Title Track – Irshad Kamil
Superboys of Malegaon – Bande – Javed Akhtar
Best Playback Singer (Male)
Dhurandhar – Dhurandhar Title Track – Hanumankind, Sudhir Yaduvanshi, Shashwat Sachdev, Mohd. Sadiq
Dhurandhar – Gehra Hua – Arijit Singh, Shashwat Sachdev, Armaan Khan
Saiyaara – Saiyaara Title Track – Faheem Abdullah – WINNER
Saiyaara – Dhun – Arijit Singh
Saiyaara – Barbaad – Jubin Nautiyal
Best Playback Singer (Female)
Dhurandhar – Shararat – Jasmine Sandlas, Madhubanti Bagchi
Metro… In Dino – Qayde Se – Shreya Ghosal
Saiyaara – Saiyaara Title Track – Shreya Ghosal – WINNER
Saiyaara – Barbaad – Shilpa Rao
Saiyaara – Humsafar – Parampara Tandon
Best Production Design
Chhaava – Subrata Chakraborty, Amit Ray
Dhurandhar – Saini S. Johray – WINNER
Gustaakh Ishq – Madhumita Sen, Ajay Sharma (EASEEL)
Homebound – Khyatee Kanchan
Superboys of Malegaon – Sally White
Haq – Sonam Singh, Abhijit Gaonkar (Megamind Studio)
Kesari Chapter 2 – Rita Ghosh
Best Sound Design
Chhaava – Bishwadeep Chatterjee
Dhurandhar – Bishwadeep Chatterjee – WINNER
Homebound – Sanjay Maurya, Allwin Rego
Humans in the Loop -Kalhan Raina
Saiyaara – Ganesh Gangadharan (YRF Studios)
Best Special Effects
120 Bahadur – NOLABEL, Frame X VFX Studio, Snow Team, Vishal Tyagi, Manish Tyagi
Chhaava – Somesh Samit Ghosh, Gary Brown, Simon Frame, Vishal Tyagi, Manish Tyagi
Dhurandhar – Envision VFX, Philm CGI, Resonance Digital, Dhruti Ranjan Sahoo, Vishal Tyagi, Raza Mohammed Shaikh – WINNER
Jugnuma: The Fable – Varun Ramanna
Thamma – James Austin, Somesh Ghosh, Kunal Jagdish Sodha, D. Nishtha Varsha, Vishal Tyagi
Breakthrough Debut Director
Shazia Iqbal – Dhadak 2 – WINNER
Dibakar Das Roy – Dilli Dark
Aranya Sahay – Humans in the Loop
Karan Singh Tyagi – Kesari Chapter 2
Karan Kandhari – Sister Midnight
Breakthrough New Actor (Female)
Rasha Thadani – Azaad
Sara Arjun – Dhurandhar
Ridhima Singh – Humans in the Loop
Aneet Padda – Saiyaara – WINNER
Shubhangi Dutt – Tanvi the Great
Breakthrough New Actor (Male)
Mohit Agarwal – Agra
Aaman Devgan – Azaad
Samuel Abiola Robinson – Dilli Dark
Aaishvary Thackeray – Nishaanchi
Ahaan Panday – Saiyaara – WINNER
OTT categories
Best OTT Film
Mrs – Jyoti Deshpande, Harman Baweja, Pammi Baweja, Smitha Baliga
Raat Akeli Hai – The Bansal Murders – Ronnie Screwvala, Honey Trehan, Abhishek Chaubey
Stolen – Gaurav Dhingra – WINNER
The Great Shamsuddin Family – Alok Jain, Ajit Andhare, Mahmood Farooqui
The Mehta Boys – Boman Irani, Danesh Irani, Shujaat Saudagar, Vikesh Bhutani
Best Actor (Female) – OTT Film
Fatima Sana Shaikh – Aap Jaisa Koi
Sanya Malhotra – Mrs – WINNER
Radhika Apte – Saali Mohabbat
Saba Azad – Songs of Paradise
Mia Maelzer – Stolen
The Great Shamsuddin Family – Farida Jalal
Shreya Chaudhry – The Mehta Boys
Best Actor (Male) – OTT film
Manoj Bajpayee – Inspector Zende
Abhishek Bachchan – Kaalidhar Laapata
Nawazuddin Siddiqui – Raat Akeli Hai The Bansal Murders
Abhishek Banerjee – Stolen – WINNER
Shubham Vardhan – Stolen
Best Director – OTT film
Arati Kadav – Mrs
Honey Trehan – Raat Akeli Hai – The Bansal Murders
Karan Tejpal – Stolen – WINNER
Anusha Rizvi – The Great Shamsuddin Family
Boman Irani – The Mehta Boys
Best Script – OTT film
Mrs – Harman Baweja, Anu Singh Choudhary, Arati Kadav
Raat Akeli Hai – The Bansal Murders – Smita Singh
Songs of Paradise – Danish Renzu, Sunayana Kachroo, Niranjan Iyengar
Stolen – Karan Tejpal, Gaurav Dhingra, Swapnil Salkar (AGADBUMB) – WINNER
The Mehta Boys – Alexander Dinelaris, Boman Irani