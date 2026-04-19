Bizarre Lineage codes for April 2026: Enjoy free powers with THESE codes

Roblox now features JoJo's Bizarre Adventure-inspired game, Bizarre Lineage, providing several exciting combat, quests, and raids.

Players can explore aura-farming mechanics while combating enemies and upgrading their powers.

If you are looking for Bizarre Lineage codes to unlock robust powers and weapons, then look nowhere, as Daily Jang has already got you covered.

Bizarre Lineage codes (April 2026)

Here’s a list of Bizarre Lineage codes, offering free stand arrows, cash, chests, and stat resets, and help you lead towards victory.

  • !code Delay1: Free Rewards (NEW)
  • !code Delay2: Free Rewards (NEW)
  • !code Delay3: Free Rewards (NEW)
  • !code Update1: Free Rewards (NEW)
  • !code BizarreLineage1: Free Rewards (NEW)
  • !code LikeTheGameForMore1: Free Rewards (NEW)
  • !code FavoriteTheGame1: Free Rewards (NEW)
  • !code Update2=2027: Free Rewards (NEW)
  • !code 250kLikes: Free Rewards (NEW)
  • !code 500kLikes: Free Rewards (NEW)
  • !code 750LikesforNextCode: Free Rewards (NEW)

Expired Bizarre Lineage codes

  • !code 30kLikes
  • !code 100kLikes
  • !code shutdownwoops
  • !code 1week

How to redeem Bizarre Lineage codes

Follow these steps to redeem Bizarre Lineage codes:

1: Firstly, launch Bizarre Lineage on Roblox.

2: Insert the working code in the chat.

3: Tap on the Send button to acquire rewards.

