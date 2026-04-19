Bizarre Lineage codes for April 2026: Enjoy free powers with THESE codes

Roblox now features JoJo's Bizarre Adventure-inspired game, Bizarre Lineage, providing several exciting combat, quests, and raids.
Players can explore aura-farming mechanics while combating enemies and upgrading their powers.
If you are looking for Bizarre Lineage codes to unlock robust powers and weapons, here is a complete list.
Bizarre Lineage codes (April 2026)
Here’s a list of Bizarre Lineage codes, offering free stand arrows, cash, chests, and stat resets, and help you lead towards victory.
- !code Delay1: Free Rewards (NEW)
- !code Delay2: Free Rewards (NEW)
- !code Delay3: Free Rewards (NEW)
- !code Update1: Free Rewards (NEW)
- !code BizarreLineage1: Free Rewards (NEW)
- !code LikeTheGameForMore1: Free Rewards (NEW)
- !code FavoriteTheGame1: Free Rewards (NEW)
- !code Update2=2027: Free Rewards (NEW)
- !code 250kLikes: Free Rewards (NEW)
- !code 500kLikes: Free Rewards (NEW)
- !code 750LikesforNextCode: Free Rewards (NEW)
Expired Bizarre Lineage codes
- !code 30kLikes
- !code 100kLikes
- !code shutdownwoops
- !code 1week
How to redeem Bizarre Lineage codes
Follow these steps to redeem Bizarre Lineage codes:
1: Firstly, launch Bizarre Lineage on Roblox.
2: Insert the working code in the chat.
3: Tap on the Send button to acquire rewards.