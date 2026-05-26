See full list of winners at 2026 AMAs as BTS, Sombr dominate the night 

The 2026 American Music Awards were full of surprises and major comebacks!
The beloved South Korean boy band returned to one of the three major U.S. pop music shows with top recognition.
On Monday, May 25th, the highly-awaited awards gala took place at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas.
Taylor Swift, who was the most-nominated musician of the night, skipped the ceremony as she might be busy preparing for her high-profile wedding alongside her fiancée, Travis Kelce, as the marriage might take place in the first week of June.
The 52nd American Music Awards, hosted by Queen Latifah, in which BTS, Sombr and Katseye led the star-studded event by scoring big.
Following is the complete list of winners:
Artist of the Year
Bad Bunny
Bruno Mars
BTS — WINNER
Harry Styles
Justin Bieber
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
New Artist of the Year
Alex Warren
Ella Langley
KATSEYE — WINNER
Leon Thomas
Olivia Dean
Sombr
Album of the Year
AM I THE DRAMA? — Cardi B
111xpantia — Fuerza Regida
Mayhem — Lady Gaga
I'm The Problem — Morgan Wallen
The Art of Loving — Olivia Dean
MUSIC — Playboi Carti
Man's Best Friend — Sabrina Carpenter — WINNER
So Close To What — Tate McRae
The Life of a Showgirl — Taylor Swift
Song of the Year
"Ordinary" — Alex Warren
"Choosin' Texas" — Ella Langley
"Golden" — HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami) — WINNER
"Folded" — Kehlani
"MUTT" — Leon Thomas
"I'm the Problem" — Morgan Wallen
"Man I Need" — Olivia Dean
"Manchild" — Sabrina Carpenter
"back to friends" — sombr
"The Fate of Ophelia" — Taylor Swift
Collaboration of the Year
"All The Way" — BigXthaPlug and Bailey Zimmerman
"Gone Gone Gone" — David Guetta, Teddy Swims and Tones And I
"What I Want" — Morgan Wallen and Tate McRae
"Stateside" — PinkPantheress and Zara Larsson - WINNER
"Amen" — Jelly Roll and Shaboozey
Social Song of the Year
"No Broke Boys" — Disco Lines and Tinashe
"Illegal" — PinkPantheress
"Sally, When The Wine Runs Out" — Role Model
"CHANEL" — Tyla — WINNER
"Lush Life" — Zara Larsson
Best Music Video
"Gnarly" — KATSEYE — WINNER
"Berghain" — ROSALÍA, Björk and Yves Tumor
"Manchild" — Sabrina Carpenter
"The Fate of Ophelia" — Taylor Swift
"CHANEL" — Tyla
Best Soundtrack
F1 The Album — Various Artists
Hazbin Hotel: Season Two — Various Artists
KPop Demon Hunters — Various Artists — WINNER
Wicked: For Good — Various Artists
Wuthering Heights — Charli xcx
Tour of the Year
Cowboy Carter Tour — Beyoncé
Grand National Tour — Kendrick Lamar and SZA
The Mayhem Ball — Lady Gaga
Oasis Live '25 Tour — Oasis
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour — Shakira — WINNER
Breakout Tour
American Heart World Tour — Benson Boone — WINNER
The Sincerely, Tour — Kali Uchis
Submarine Tour — The Marías
Am I Okay? Tour — Megan Moroney
Even in Arcadia Tour — Sleep Token
Breakthrough Album of the Year
The Art of Loving — Olivia Dean
I Barely Know Her — sombr
Midnight Sun — Zara Larsson — WINNER
Best Throwback Song
"What's Up" — 4 Non Blondes
"Rock That Body" — Black Eyed Peas — WINNER
"Iris" — Goo Goo Dolls
Best Vocal Performance
"Ordinary" — Alex Warren
"Golden" — HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami) — WINNER
"Abracadabra" — Lady Gaga
"WHERE IS MY HUSBAND!" — RAYE
"Die on this Hill" — SIENNA SPIRO
Song of the Summer
"Fever Dream" — Alex Warren
"iloveitiloveitiloveit" — Bella Kay
"SWIM" — BTS — WINNER
"Choosin' Texas" — Ella Langley
"American Girls" — Harry Styles
"The Great Divide" — Noah Kahan
"Stateside" — PinkPantheress and Zara Larsson
"Homewrecker" — sombr
"Dracula" — Tame Impala and JENNIE
"Elizabeth Taylor" — Taylor Swift
Best Male Pop Artist
Alex Warren
Benson Boone
Ed Sheeran
Harry Styles
Justin Bieber — WINNER
Best Female Pop Artist
Lady Gaga
Olivia Dean
Sabrina Carpenter — WINNER
Tate McRae
Taylor Swift
Breakthrough Pop Artist
KATSEYE — WINNER
SIENNA SPIRO
Zara Larsson
Best Pop Song
"Ordinary" — Alex Warren
"Golden" — HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami) — WINNER
"Man I Need" — Olivia Dean
"Manchild" — Sabrina Carpenter
"The Fate of Ophelia" — Taylor Swift
Best Pop Album
Mayhem — Lady Gaga
The Art of Loving — Olivia Dean
Man's Best Friend — Sabrina Carpenter — WINNER
So Close To What — Tate McRae
The Life of a Showgirl — Taylor Swift
Best Male Country Artist
Jelly Roll
Luke Combs
Morgan Wallen — WINNER
Riley Green
Shaboozey
Best Female Country Artist
Ella Langley — WINNER
Kelsea Ballerini
Lainey Wilson
Megan Moroney
Miranda Lambert
Best Country Duo or Group
Brooks & Dunn
Old Dominion
Rascal Flatts
Treaty Oak Revival
Zac Brown Band — WINNER
Breakthrough Country Artist
Sam Barber — WINNER
Tucker Wetmore
Zach Top
Best Country Song
"All The Way" — BigXthaPlug and Bailey Zimmerman
"Choosin' Texas" — Ella Langley — WINNER
"Just In Case" — Morgan Wallen
"Happen To Me" — Russell Dickerson
"Good News" — Shaboozey
Best Country Album
I Hope You're Happy — BigXthaPlug
Cloud 9 — Megan Moroney — WINNER
I'm The Problem — Morgan Wallen
Restless Mind — Sam Barber
What Not To — Tucker Wetmore
Best Male Hip-Hop Artist
Don Toliver
Kendrick Lamar — WINNER
Playboi Carti
Tyler, The Creator
YoungBoy Never Broke Again
Best Female Hip-Hop Artist
Cardi B — WINNER
Doechii
GloRilla
Sexxy Red
YKNIECE
Breakthrough Hip-Hop Artist
EsDeeKid
Monaleo — WINNER
PLUTO
Best Hip-Hop Song
"ErrTime" — Cardi B — WINNER
"NOKIA" — Drake
"wgft" — Gunna, Burna Boy
"Rather Lie" — Playboi Carti and The Weeknd
"Take Me Thru Dere" — YKNIECE, Quavo, Metro Boomin and Breskii
Best Hip-Hop Album
AM I THE DRAMA? — Cardi B — WINNER
OCTANE — Don Toliver
The Last Wun — Gunna
MUSIC — Playboi Carti
MASA — YoungBoy Never Broke Again
Best R&B Artist
Bruno Mars — WINNER
Chris Brown
Daniel Caesar
PARTYNEXTDOOR
The Weeknd
Best Female R&B Artist
Kehlani
Summer Walker
SZA — WINNER
Teyana Taylor
Tyla
Breakthrough R&B Artist
Leon Thomas — WINNER
Mariah the Scientist
Ravyn Lenae
Best R&B Song
"I Just Might" — Bruno Mars — WINNER
"It Depends" — Chris Brown and Bryson Tiller
"Folded" — Kehlani
"MUTT" — Leon Thomas
"BURNING BLUE" — Mariah the Scientist
Best R&B Album
The Romantic — Bruno Mars — WINNER
SWAG — Justin Bieber
MUTT — Leon Thomas
HEARTS SOLD SEPARATELY — Mariah the Scientist
Finally Over It — Summer Walker
Best Male Latin Artist
Bad Bunny — WINNER
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
Best Female Latin Artist
Gloria Estefan
KAROL G
Natti Natasha
ROSALÍA
Shakira — WINNER
Best Latin Duo or Group
Clave Especial
Fuerza Regida — WINNER
Grupo Firme
Grupo Frontera
Julión Álvarez y su Norteño Banda
Breakthrough Latin Artist
Beéle
Kapo — WINNER
Netón Vega
Best Latin Song
"NUEVAYoL" — Bad Bunny — WINNER
"Ojos Tristes" — benny blanco, Selena Gomez, The Marías
"Marlboro Rojo" — Fuerza Regida
"ME JALO" — Fuerza Regida
"LATINA FOREVA" — KAROL G
Best Latin Album
111xpantia — Fuerza Regida
Tropicoqueta — KAROL G — WINNER
Mi Vida Mi Muerte — Netón Vega
DINASTÍA — Peso Pluma and Tito Double P
Lux — ROSALÍA
Best Rock/Alternative Artist
Deftones
Linkin Park
The Marías
Sleep Token
Twenty One Pilots — WINNER
Breakthrough Rock/Alternative Artist
Geese
Gigi Perez
sombr — WINNER
Breakthrough Rock/Alternative Song
"The Great Divide" — Noah Kahan
"Up From the Bottom" — Linkin Park
"back to friends" — sombr — WINNER
"Ensenada" — Sublime
"Dracula" — Tame Impala
Breakthrough Rock/Alternative Album
Even in Arcadia — Sleep Token
I Barely Know Her — sombr — WINNER
Deadbeat — Tame Impala
Breach — Twenty One Pilots
With Heaven On Top — Zach Bryan
Best Dance/Electronic Artist
Calvin Harris
David Guetta — WINNER
Fred again...
ILLENIUM
John Summit
Best Male K-Pop Artist
ATEEZ
BTS — WINNER
ENHYPEN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER
Best Female K-Pop Artist
aespa
BLACKPINK
ILLIT
LE SSERAFIM
TWICE — WINNER
Best Afrobeats Artist
Burna Boy
MOLIY
Rema
Tyla — WINNER
WizKid
Best Americana/Folk Artist
Lord Huron
The Lumineers
Mumford & Sons
Noah Kahan — WINNER
Tyler Childers